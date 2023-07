Barche di lusso firmate Uber: il servizio Boat sbarca a Mykonos

Uber annuncia il lancio di nuovi servizi per l’estate a cominciare da Boat a Mykonos, che offre agli utenti la possibilità di prenotare imbarcazioni private di lusso.

Quest’estate l’azienda prevede un aumento del 250% di viaggiatori statunitensi diretti verso mete europee, quali Grecia, Spagna, Italia, Francia e Croazia.

Per soddisfare le esigenze di mobilità degli utenti dell’app – circa 130 milioni in totale – Uber offre diverse soluzioni, tra cui servizi stagionali durante l’estate, come ad esempio Uber Comfort e Uber Van a Maiorca, Santorini, Mykonos e Corfù, Uber Black a Tenerife, Uber Taxi in Sicilia e Sardegna, Uber X e Uber Green a Malta.

In particolare, dalla fine di giugno fino ad ottobre, a Mykonos ha aggiunto un servizio unico in Europa, che offre ai turisti l’opportunità di muoversi intorno all’isola attraverso imbarcazioni di lusso. Sono 25 i punti di attracco delle barche che saranno prenotabili dagli utenti premendo un pulsante all’interno dell’app. Le imbarcazioni sono in grado di accogliere fino a otto persone.

«Ci aspettiamo che il turismo in Europa raggiunga cifre record quest’estate – ha dichiarato Anabel Diaz, vice president, head of Emea Mobility di Uber – Per questo motivo stiamo lanciando numerosi servizi in decine di destinazioni turistiche europee. Con questa espansione, siamo in grado di soddisfare i nostri utenti dove sono diretti e di rendere i loro viaggi più fluidi e senza stress».

Per esempio, in Francia, Uber sta lanciando offerte stagionali lungo tutta la costa atlantica francese, dalle città basche di Biarritz e Saint-Jean-de-Luz a La Baule e Le Touquet a sud della Bretagna. Uber Berline sarà attivo a Bordeaux, rendendo più facile visitare i vigneti. L’azienda è anche presente lungo tutta la Costa Azzurra con Comfort. In Portogallo, è attiva su tutta la costa dell’Algarve, con un portafoglio di prodotti tra cui UberX, Green, XL, Assist, Pet, Comfort e Package. E lungo la Costa Croata, i servizi di Uber sono disponibili a Dubrovnik, Spalato, Zara, Fiume e sull’isola di Pago.

Dopo il recente lancio di Uber Flights nel Regno Unito, Boat è l’ultima new entry di viaggio pensata per aiutare gli utenti ad “andare ovunque”. In futuro verrà inaugurato il lancio di servizi per prenotare treni, hotel ed attrazioni direttamente tramite l’app.