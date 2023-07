Bcd Travel Italy, Claudio Carnevali nuovo direttore finanziario

Claudio Carnevali è il nuovo direttore finanziario di Bcd Travel Italy. Carnevali si è unito a Bcd lo scorso 5 giugno dopo oltre 31 anni presso Cwt, consolidando una lunga carriera nel settore, durante la quale ha sviluppato competenze specifiche in finanza aziendale, coordinando e gestendo servizi amministrativi, contabili e di controllo di gestione.

Carnevali si è focalizzato in particolare sulla misurazione e il monitoraggio dei risultati economico-finanziari, prestando attenzione al pricing dei clienti e all’implementazione di strategie per favorire l’aumento del fatturato. Nel suo nuovo ruolo lavorerà per garantire l’omogeneità dei dati contabili di bilancio nel contesto dell’integrazione nel gruppo globale Bcd. Inoltre, promuoverà la digitalizzazione dei pagamenti, con l’obiettivo di ampliare le opzioni disponibili e migliorare la trasparenza nelle relazioni economiche.

Carnevali guiderà un team di circa 24 persone, suddiviso tra team Clienti, Fornitori, Riconciliazioni e Tesoreria. «L’obiettivo è creare una squadra in grado di crescere in un contesto stimolante, a beneficio dei dipendenti, dell’azienda e dei clienti – commenta Carnevali – È un vero piacere far parte di Bcd. Non si tratta solo di un lavoro, ma di unirsi a un gruppo di livello mondiale e di vedere la sua crescita svolgendo un ruolo importante. I nostri servizi rappresentano un contributo fondamentale per mantenere Bcd come una grande azienda, offrendo esperienze migliori ai nostri clienti».