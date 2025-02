Belgio: sciopero ferrovie, treni nel caos fino al 2 marzo

Giappone al bacio: la ricetta del Nama Chocolate, il dolce che si scioglie in bocca Sensuale, persino afrodisiaco, capace di stimolare endorfine: il cioccolato è il protagonista di questa puntata del ricettario gastroviaggiante Cook&Go con il Nama Chocolate, tipico dolce giapponese che si scioglie in... The post Giappone al bacio: la ricetta del Nama Chocolate, il dolce che si scioglie in bocca first appeared on ViaggiOff.

Fenomeno "set-cation": destinazione Squid Game (per dirne una) Con l'uscita dell'attesa terza stagione di The White Lotus, ambientata in Thailandia, si prevede un'altra ondata di fan in viaggio verso Phuket, Bangkok e Koh Samui per visitare le iconiche...

Nasce il Cammino delle Dolomiti: tra natura e spiritualità in Veneto Arriva un nuovo percorso per il turismo slow in Veneto, e conduce tra le vette patrimonio Unesco. Nasce il Cammino delle Dolomiti. Si tratta di un'esperienza tra natura, storia e...