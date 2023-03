Bernina Express, una storia lunga 50 anni

Buon compleanno Bernina Express! 50 anni portati benissimo dal famoso treno turistico che, senza cambi, il 3 giugno 1973 inaugurava il collegamento diretto tra la capitale del Canton dei Grigioni Coira e Tirano, e viceversa.

Iniziava allora, con carrozze normali, la nuova era del primo prodotto esclusivamente a carattere turistico fra Engadina e Italia. Un’offerta che viaggiava sulle due linee ferroviarie del Bernina, tra St.Moritz e Tirano, e dell’Albula, tra Coira e St.Moritz, entrambe divenute Patrimonio Mondiale dell’Unesco nel 2008. Negli anni la brillante scia rossa in movimento nel bianco immacolato dei paesaggi si è consolidata nella forma attuale del Bernina Express, fiore all’occhiello della Ferrovia Retica, che circola con carrozze panoramiche ad ampie vetrate, anche scappottate d’estate, in versione cabrio.

«Riscuotiamo un successo in continua crescita. Alle persone e ai gruppi dell’anno in corso si aggiungono le migliaia di passeggeri che non hanno potuto viaggiare in pandemia – spiega Enrico Bernasconi, rappresentante RhB per l’Italia – Non potendo raddoppiare la disponibilità a bordo del Bernina, ovviamo proponendo l’alternativa sullo stesso tipo di treno ma sulla tratta dell’Albula, la seconda della Ferrovia Retica, stupenda e anch’essa sotto tutela Unesco. È la nostra novità di quest’anno e per il 2024. Con le più rosee premesse».

Con due itinerari proposti l’offerta è variabile. Per i gruppi, l’itinerario da Milano prevede pullman fino a Coira, tempo libero, 2 ore di treno (ogni ora) fino a St.Moritz, tempo libero e ritorno in pullman via Chiavenna. Per gli individuali va forte il medesimo programma ma con pernottamento a Coira, oppure il viaggio di giornata con autopostale fino a Thusis, treno da Thusis a St.Moritz (1 ora e mezzo), tempo libero e ritorno con Bernina su Tirano e poi Milano oppure in autopostale da St.Moritz a Chiavenna, poi treno fino al capoluogo lombardo.

Prospettata al trade nel 2022, l’offerta ha già raccolto richieste immediate per gruppi e molti individuali. Alla grande disponibilità di posti si aggiungono i programmi di viaggio con i tour operator, in particolare con quelli ufficiali delle Ferrovie Svizzere: Adrastea Viaggi di Tirano e Il Girasole Viaggi di Milano.

Presente alla Bmt di Napoli, l’operatore parteciperà all’evento trade di Milano organizzato dalla Svizzera a inizio maggio.