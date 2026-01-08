Big Bus ha acquisito Touriststation

Significativa operazione compiuta da Big Bus Tours, tra i principali player dei sightseeing tour nel mondo. È stata finalizzata negli scorsi mesi ed è ora operativa l’acquisizione di Touristation, importante operatore incoming basato a Roma.

Il t.o. ha ricevuto di recente il Premio Industria Felix, attribuito alle aziende che si distinguono per performance gestionali, solidità e affidabilità finanziaria. Un attestato giunto al termine di un’indagine nazionale condotta da Industria Felix Magazine sui bilanci 2023.

Tale riconoscimento accresce il valore dell’operazione di Big Bus, presente in 28 città del mondo con i suoi tour panoramici hop-on hop-off, che lo scorso settembre ha scelto di integrare Touristation nel proprio ecosistema globale attraverso un’operazione strategica di consolidamento.

Di fatto, con questa acquisizione, a Roma nasce un “modello inedito di fruizione turistica”: un hub integrato di servizi per la mobilità e l’esplorazione della città, promosso con lo slogan “Roma come non l’avete mai vista”.

L’unione tra i pullman scoperti Big Bus e l’ampio portfolio di servizi Touristation – che include visite guidate, accessi prioritari ai monumenti, tecnologie immersive, esperienze gastronomiche e assistenza dedicata – dà vita a un’offerta coordinata e fluida, capace di semplificare e arricchire la visita della capitale.

Per Pat Waterman, presidente del consiglio di amministrazione di Big Bus, «con l’unione delle nostre forze siamo in grado di offrire ai visitatori un’esperienza ancora più ricca e autentica nella Capitale. Il team di Touristation ha un’esperienza straordinaria e una conoscenza profonda delle esigenze dei viaggiatori di oggi. Questa partnership ci permette di ampliare e completare la nostra offerta con servizi Premium».

In particolare, Gianluca Ponzio, general manager di Big Bus Tours Roma, ha aggiunto: «Si tratta di una vera novità nel business model tradizionale del nostro comparto. Non ci limitiamo più al servizio hop-on-hop-off, ma offriamo un ecosistema completo di esperienze turistiche, costruendo l’intero viaggio del cliente a Roma».

Da parte sua Raffaella Scarano, general manager di Touristation, ha osservato: «Questa sinergia ci permette di arricchire le nostre proposte, mantenendo la qualità e la personalizzazione che ci contraddistinguono. Grazie al network globale, possiamo garantire ai nostri clienti un’ampia gamma di servizi».

Grazie alla nuova piattaforma integrata, i visitatori possono ora combinare in tempo reale un tour panoramico Big Bus con i servizi Touristation, prenotando visite guidate e altre esperienze esclusive in modo semplice e coordinato, ottimizzando l’intero soggiorno nella capitale.

L’accordo, finalizzato nei mesi scorsi, è ora pienamente operativo.