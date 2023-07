Binter amplia la flotta con l’acquisto di sei Embraer

Binter ha firmato il finanziamento dei sei nuovi reattori Embraer E195–E2. La compagnia aerea delle Canarie ha investito oltre 467 milioni di dollari nell’acquisto di nuovi aeromobili all’avanguardia, con una capacità di 132 passeggeri, che saranno consegnati nel 2024 e nel 2025 e porteranno il totale di tali reattori di questo modello a 16.

L’operazione è stata contrattata a Gran Canaria con un consorzio bancario composto da Santander, Caixabank e Bbva, con la consulenza di Deloitte e Kpmg, per continuare lo sviluppo del suo programma di espansione della flotta.

Il presidente di Binter, Rodolfo Núñez, ha sottolineato lo sforzo che l’azienda sta facendo per ampliare e mantenere una flotta moderna: «In breve tempo passeremo da cinque a 16 reattori e questo ci offrirà molte opzioni per migliorare in modo significativo la connettività delle Canarie con destinazioni nazionali e internazionali. La crescita del numero di aeromobili renderà anche necessario un aumento del personale aziendale, che continuerà a svolgere un ruolo di traino nell’economia dell’arcipelago». Il vicepresidente Alfredo Morales invece ha spiegato che «la fiducia delle banche firmatarie, basata sulla solidità finanziaria di Binter, ha reso possibile affrontare questa importante operazione».

Il rinnovo della flotta di Binter è stato una costante fin dal momento in cui la compagnia è stata acquisita da imprenditori delle Canarie nel 2002. Da allora, la compagnia aerea ha acquistato 42 aeromobili dal produttore Atr, in successivi accordi il cui importo supera i 900 milioni di dollari, e 16 reattori dal produttore Embraer, che hanno comportato un investimento di oltre 1.190 milioni di dollari.

L’E195-E2 è il più grande e moderno aeromobile della famiglia di reattori commerciali bimotori a medio raggio E-Jet E2, ed è stato ordinato con la configurazione speciale da 132 posti, in classe unica. Gli E-Jets E2 sono reattori a corridoio singolo che si distinguono per la riduzione del rumore e per essere puliti ed efficienti, offrendo significativi miglioramenti non solo in termini di consumo di carburante, ma anche in termini di costi di manutenzione.