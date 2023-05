Binter e Turespaña promuovono insieme le Isole Canarie in Italia

Binter e l’Ente Spagnolo del Turismo promuoveranno congiuntamente le Isole Canarie nel mercato italiano. Grazie all’accordo di collaborazione siglato di recente, l’obiettivo – con un budget di quasi 500.000 euro – è l’esecuzione congiunta di attività pubblicitarie e di marketing, così come il supporto alla commercializzazione da parte dell’aerolinea delle Canarie e Turespaña. Per questo motivo è stata allestita la campagna “I colori delle Canarie”, nella quale ogni colore viene associato ad una destinazione o prodotto turistico delle Canarie,

«Questa collaborazione con Binter deve essere intesa come la creazione di uno spazio di comunicazione – spiega Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente spagnolo del turismo – L’obiettivo è trasmettere la diversità e la bellezza delle Isole Canarie e l’offerta di un’esperienza turistica unica per i visitatori, per godersi le “isole fortunate” e produrre un impatto positivo di questo turismo per la destinazione e i suoi residenti».

Questo accordo con la sede dell’Ente Spagnolo del turismo di Roma è il terzo siglato dal 2021, dopo Milano e Parigi. Binter collega ogni sabato l’arcipelago con due destinazioni in Italia: Firenze e Venezia. I voli sono programmati con partenza da Firenze alle 15,15 con arrivo alle Canarie alle 18,45. Per il ritorno, invece, le partenze da Gran Canaria sono programmate alle 9,30 e arrivo alle 14,30. Binter offre ai passeggeri di queste tratte, gratuitamente, il collegamento di ulteriori voli verso qualsiasi altra isola delle Canarie.

Negli aeromobili sono stati introdotti importanti innovazioni, che consentono la riduzione nel consumo di carburante: questo aeromobile è considerato il più ecologico della sua categoria, registrando i minori livelli di rumore ed emissioni esterne.

Inoltre, Binter commercializza il prodotto Discover, uno scalo che consente ai passeggeri di tutte le rotte tra l’Italia e le Isole Canarie di godere di due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Al momento dell’acquisto, il cliente potrà scegliere tra realizzare questo scalo all’andata o al ritorno, con un massimo di sette giorni. Questo soggiorno può essere effettuato a Gran Canaria, e abbinato con la destinazione finale su qualsiasi isola dell’Arcipelago dotata di aeroporto. In questo modo Binter rende più facile per i suoi passeggeri creare itinerari interessanti per conoscere, con soli 40 euro in più, due Isole Canarie nello stesso viaggio.

Binter è stato recentemente riconosciuto dall’Organizzazione dei consumatori della Spagna come la miglior compagnia aerea spagnola, tra 37, secondo le conclusioni di un sondaggio in cui si raccoglie l’esperienza di 19.746 passeggeri provenienti da 11 paesi.