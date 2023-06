Binter incrementa la flotta con altri sei Embraer

Binter ordina a Embraer sei nuovi E195-E2, che inizieranno ad arrivare nell’agosto 2024. La compagnia aerea delle Canarie ha effettuato un nuovo ordine al costruttore aeronautico per nuovi esemplari del velivolo, che le consentirà di avere entro il 2025 16 aerei di questo modello, utilizzato per le rotte nazionali al di fuori delle Isole Canarie e per le rotte europee e africane a lungo raggio.

L’annuncio della compagnia aerea e del costruttore – il principale produttore mondiale di aerei commerciali fino a 150 posti – è arrivato nell’ambito dell’International Air and Space Show di Parigi, che riunisce i principali attori dell’industria globale del settore. L’accordo comporterà un investimento di oltre 500 milioni di dollari per Binter.

Questi velivoli si aggiungeranno ai cinque entrati in flotta nel 2019 e ad altrettanti acquistati nel dicembre 2022 e che inizieranno ad arrivare quest’anno. L’E195-E2 è il più grande e moderno della famiglia di business jet bimotore a medio raggio E-Jet E2 ed è stato ordinato con la stessa configurazione speciale di 132 posti. È un modello che si distingue per la riduzione del rumore, la pulizia e l’efficienza, offrendo miglioramenti significativi in termini di consumo di carburante e di costi di manutenzione.

«È un aeromobile molto apprezzato dai passeggeri per il suo comfort e le sue prestazioni a bordo e per la sua silenziosità – osserva il presidente di Binter, Rodolfo Núñez – Inoltre, ci permette di continuare il nostro forte impegno per la riduzione delle emissioni di Co2».

«Questo è il quarto ordine di Binter per l’E2 – spiega Martyn Holmes, cco Embraer commercial aviation – Siamo molto soddisfatti di questa partnership e ci congratuliamo con la compagnia aerea delle Isole Canarie per il suo continuo successo».