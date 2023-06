Binter raddoppia sulle Canarie con il prodotto Discover

Binter riprende anche quest’anno i collegamenti da Venezia e Firenze per le isole Canarie. L’operativo estivo della compagnia aerea prevede voli tra l’aeroporto di Firenze e le isole Canarie ogni sabato, con partenza alle ore 15.15 e arrivo alle 18.45. Anche dal Marco Polo di Venezia, inoltre, Binter decolla ogni sabato alle 15.40. Per il ritorno, invece, le partenze da Gran Canaria sono programmate alle 9.30 e arrivo alle 14.30.

I voli Binter sono operati con i nuovi aeromobili a corridoio unico, Embraer E195-E2. L’aereo si caratterizza per una configurazione in cui l’assenza dei posti centrali assicura più spazio tra le file. Infine, la compagnia aerea assicura a tutti i passeggeri in partenza dall’Italia i collegamenti gratuiti tra le isole dell’arcipelago. Questo servizio è reso possibile grazie all’ampia rete di connessioni che agevola i trasferimenti interni quotidiani del

Inoltre, Binter commercializza il prodotto Discover, uno scalo che consente ai passeggeri di tutte le rotte tra l’Italia e le Isole Canarie di godere di due isole nello stesso viaggio con un piccolo costo aggiuntivo. Al momento dell’acquisto, il cliente potrà scegliere tra realizzare questo scalo all’andata o al ritorno, con un massimo di sette giorni.

Questo soggiorno può essere effettuato a Gran Canaria, e abbinato con la destinazione finale su qualsiasi isola dell’Arcipelago dotata di aeroporto. In questo modo Binter rende più facile per i suoi passeggeri creare itinerari interessanti per conoscere, con soli 40 euro in più, due Isole Canarie nello stesso viaggio.