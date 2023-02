Bit 2023, un tram che si chiama desiderio… di viaggiare

Viaggi sostenibili e consapevoli nel breve come nel medio-lungo raggio, nel segno dei cammini, dell’open-air e delle esperienze nella natura caratterizzano sempre più il travel di domani.

Bit 2023 propone esperienze autentiche che coniugano il viaggio sostenibile e consapevole con le tradizioni del territorio.

Una tendenza che si conferma in fiera, dal 12 al 14 febbraio prossimi all’Allianz MiCo di Milano: un appuntamento irrinunciabile per operatori del settore e appassionati del viaggio, per ricercare le proposte più interessanti e curiose dei maggiori player di settore in Italia e nel mondo, le location più insolite e le offerte dei principali vettori e tour operator.

Turismo in Italia: slow, consapevole e nel segno del green

Soria, tradizioni e luoghi incantevoli: da nord a sud, gli addetti ai lavori propongono vacanze per imparare a fare il miele con un vero apicultore, o partecipare alla raccolta delle olive portandosi a casa una bottiglia con il proprio nome e cognome, o ancora, per scoprire le proprietà di fiori e piante rare nei giardini storici. L’importante è staccare dalla frenesia dei ritmi cittadini, riavvicinarsi alla natura e rigenerarsi con attività insolite.

Il giro del mondo per riscoprire la bellezza

Operatori e viaggiatori che vogliono varcare i confini troveranno a Bit 2023, nell’area Leisure, una varietà di proposte internazionali per tutte le distanze e per tutti i tipi di esperienze. Qui si racconta di patrimoni storici unici, marcati dall’incontro fra culture, ma anche di meraviglie naturali ancora poco conosciute: occasioni per unire sole e mare con le escursioni nella natura e immersioni in culture lontane aspettano i viaggiatori in tutto il mondo, dalla vicina Europa alle Americhe all’Asia.

I player della filiera e il palinsesto di eventi

La Tourism Collection ospiterà tutti i grandi player della filiera del turismo: dai vettori internazionali ai mezzi su rotaia, ma anche i maggiori tour operator che includono i grandi nomi ma anche le più interessanti novità di nicchia e le catene dell’hôtellerie. Particolari focus verranno dedicati al rilancio del business travel e alle proposte per la transizione digitale di alcune tra le più interessanti e dinamiche startup.

Il palinsesto di eventi del format Bringing Innovation Into Travel spingerà ancora di più sull’acceleratore della innovazione sostenibile presentando le proposte più all’avanguardia, come il metaverso, coniugate con approfondimenti con i grandi esperti internazionali e i percorsi professionalizzanti.

