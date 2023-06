Bit, la summer da record scalda i motori per l’edizione 2024

Entrano già nel vivo i lavori per la 44ª edizione di Bit, che si terrà all’Allianz Mico di Milano da domenica 4 a martedì 6 febbraio 2024.

La Borsa Internazionale del Turismo si prepara in un momento di grande fermento del settore: l’Istat ha registrato un clima di clima di fiducia tra le imprese del turismo tornato ai livelli massimi, paragonabili al 2019.

Inoltre, secondo il Travel Industry Trend Report, del Mastercard Economics Institute, la spesa per viaggi ed eventi di entertainment è cresciuta del 42% in Europa tra gennaio e marzo 2023: l’Italia si posiziona al 4° posto per interesse nei turisti europei – dopo Regno Unito, Spagna e Stati Uniti – e sesta per gli americani.

E non finisce qui: dall’indagine di Assoturismo Confesercenti, nel trimestre estivo il sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare 212,8 milioni di presenze, circa 12,5 milioni in più rispetto all’estate 2022 (+6,2%). A trainare la crescita, i turisti stranieri (+9,6%).

Su questi numeri incide la ripresa dei viaggi aerei. Come segnalato da Iata, il trasporto aereo risulta un canale vincente: il traffico passeggeri ha già quasi del tutto recuperato i dati 2019 (livelli prossimi al 100%) con aeroporti sempre più vivi e una filiera che genera di nuovo utile. «Con ricavi pari a 803 miliardi di dollari, quest’anno le compagnie aeree si divideranno 9,8 miliardi di dollari di profitto netto guadagnando in media 2,25 dollari per passeggero», ha spiegato il ceo di Iata William Walsh.

Di fronte al rinnovato slancio, ritorna fondamentale aggiornarsi, confrontarsi e fare rete all’interno della filiera, per un ragionamento diffuso e condiviso, in termini di modernizzazione, sostenibilità ed esigenze dei viaggiatori.

Ed ecco che il format collaudato di Bit proseguirà anche nel 2024, sulla scia dell’ultima edizione che ha saputo superare, in termini di aspettative e numeri, gli appuntamenti precedenti. Con oltre 37mila visitatori da 111 Paesi e 1.032 espositori, italiani ed esteri, da 56 Paesi, la manifestazione ha riscontrato un valore aggiunto anche nell’alto livello qualitativo dei trade visitor oltre a un pubblico di viaggiatori più giovane, dinamico e interessato. Un terzo dei visitatori era in fiera per la prima volta.

La Borsa Internazionale del Turismo si propone non solo come marketplace per l’incontro fra domanda e offerta, ma come spazio di condivisione fra persone orientato ad anticipare dati e tendenze, oltre che fornire strumenti di crescita professionale.

La vacanza di oggi è sempre più all’insegna della tecnologia digitale e al raggiungimento del benessere personale, attraverso wellness ed enogastronomia, accompagnata da un tocco nostalgico, con ritorno alle radici e impronta local.

Il team di Bit sta raccogliendo e analizzando questi trend per preparare l’edizione 2024. Ad oggi sono già confermate le aree Leisure con le proposte delle destinazioni e degli operatori, con una rinnovata attenzione alle destinazione estere e all’internazionalizzazione, BeTech, per i servizi digitali e il Mice Village, dedicato al business travel. È confermato anche il format Bringing Innovation Into Travel, il palinsesto di eventi organizzato: un ricco calendario di appuntamenti che spazieranno dagli incontri con grandi personaggi internazionali quelli più pratici, volti a fornire strumenti utili e aggiornati per sviluppare il business.