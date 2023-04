BizAway acquisisce il ramo business travel di Ngt

BizAway ha completato l’acquisizione del ramo business travel di Ngt – Next Generation Travel. La scale up friulana, attiva nel settore dei viaggi d’affari dal 2015, e che lo scorso mese ha aperto la sua prima sede extra-europea a Dubai, ha acquistato l’intero pacchetto clienti, accogliendo nel team 17 dipendenti dell’agenzia di viaggi, già nella top 10 italiana per dimensione.

Ngt è specializzata in business travel, traffico etnico, distribuzione, leisure e Mice. Per quanto riguarda nello specifico il settore dei viaggi di lavoro, l’azienda – recita una nota – “si è sempre impegnata per semplificare e standardizzare gli aspetti procedurali, economici e qualitativi delle trasferte che il personale aziendale si trova a dover affrontare, ponendo sempre al primo posto le esigenze del cliente”.

«Questa acquisizione rappresenta per noi un passo molto importante in un’ottica di crescita e consolidamento sul panorama italiano – spiega Luca Carlucci, ceo e cofounder di BizAway – Siamo molto felici che Ngt, con cui condividiamo diversi valori, abbia trovato la nostra soluzione in linea con le necessità dei suoi clienti corporativi più esigenti e siamo certi che insieme potremmo garantire un servizio ancor più efficiente e all’avanguardia».