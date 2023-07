BizAway prosegue il piano di assunzioni: tutte le posizioni aperte

Prosegue il piano assunzioni di BizAway per il 2023 che prevede altri 60 nuovi ingressi entro la fine dell’anno: la scale up friulana attiva nel business travel dal 2015, infatti, ha da poco ottenuto un finanziamento da 10 milioni di euro da parte di illimity Bank, dopo aver triplicato il fatturato nel 2022 e con la previsione di raggiungere oltre i 100 milioni di euro in breve tempo. Parallelamente alla crescita economica, la scale up mira a raggiungere 280 dipendenti (rispetto agli attuali 220) entro fine anno.

Il comparto maggiormente interessato da questo incremento di personale sarà il team di customer service e operation, soprattutto nella mansione di travel support specialist, mentre gli altri nuovi ingressi riguarderanno i reparti It, sviluppo e sales.

Le posizioni per le quali è già avviato il processo di selezione per le sedi italiane della scale up riguardano un backend engineer & team Lead che sarà responsabile dell’implementazione delle strategie, della supervisione, della distribuzione dei compiti e della definizione degli obiettivi. A livello tecnico si occuperà di sviluppare nuove soluzioni orientate al cliente, di integrazioni con terze parti, della progettazione architetturale e della creazione di codice e di librerie riutilizzabili per uso futuro. Sono richieste un’ottima conoscenza di Javascript/NodeJS, una buona comprensione di Git e GitFlow e la conoscenza della lingua inglese (livello B2). Completano il profilo una precedente esperienza nel settore dei viaggi, la conoscenza di Docker e l’aver già utilizzato la suite di Aws. La figura avrà la possibilità di lavorare interamente da remoto.

E ancora un DevOps Engineer che si occuperà di tutte le fasi dello sviluppo software, dal coding al rilascio, oltre che di tutte le operazioni di aggiornamento e manutenzione. Sono richieste soprattutto competenze tecniche comprovate da esperienze precedenti come per esempio la familiarità con strumenti come piattaforme cloud (come Aws), Docker, Kubernetes, Terraform, Bitbucket, Gnu/linux, Git, Elk, Nodejs, MongoDB, Redis. Viene richiesta anche una conoscenza della lingua inglese pari al livello B2. Completa il profilo un’esperienza pregressa con Kafka. La figura avrà la possibilità di lavorare interamente da remoto.

Selezioni previste anche per un accounting manager col compito di garantire un processo contabile efficace e affidabile. Di sua responsabilità sarà il mantenimento di registri contabili accurati e completi, oltre che la partecipazione a audit o riconciliazioni, qualora fosse necessario e avrà il compito di gestire i rapporti con il consulente fiscale per la risoluzione di questioni giuridico-amministrative. In generale, si occuperà di tutte le funzioni relative alla contabilità sia interna che esterna. Viene richiesta una laurea in Ragioneria, Economia, Economia aziendale (con specializzazione in Finanza o Economia) unita ad almeno 2 o 4 anni di esperienza come accounting manager o in un ruolo simile, una conoscenza approfondita dei principi, delle pratiche, degli standard, delle leggi e dei regolamenti contabili, una buona conoscenza di Ms Office (soprattutto Excel), Google Workplace Suite e un’ottima conoscenza della lingua inglese. La figura sarà inserita presso la sede di BizAway di Milano.

Altra figura ricercata è quella dello stage sales development representative, che si occuperà di supportare la ricerca di nuovi prospect in Italia, assicurandosi che abbiano un problema che BizAway possa risolvere. La risorsa lavorerà a stretto contatto con il country sales manager e l’account executive con cui definirà i propri obiettivi. Viene richiesta la laurea triennale o almeno un’esperienza lavorativa equivalente, insieme a un buon livello inglese. Completano il profilo una precedente esperienza nelle vendite e/o nell’avvio di Saas, oltre che la conoscenza di una terza lingua. La figura sarà inserita presso la sede di BizAway di Milano.