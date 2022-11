Black Friday dei viaggi, gli sconti da cogliere al volo

Sempre più turismo sotto i riflettori per il Black Friday. Domani, 25 novembre, torna l’appuntamento made in Usa che ha ormai conquistato il mondo con una pioggia di sconti, promozioni e saldi che si sono ormai ampliati a tutti i settori merceologici e che in molti casi, viaggi in primis, più che un solo ‘venerdì nero’ si sono espansi fino a diventare una black week.

E il settore del travel sembra beneficiare di questa corsa ai saldi. Lo dice l’ultima ricerca di dati GfK Sinottica, secondo la quale in primis il 60% della popolazione (31 milioni di italiani) ha una opinione positiva del Black Friday. Rispetto agli anni precedenti, ci sono dei cambiamenti significativi nella classifica dei 10 prodotti più desiderati dagli italiani. Risultano in fonte crescita l’abbigliamento e gli accessori (+6% rispetto al 2021) che raggiungono il primo posto del ranking 2022. In crescita anche la voglia di approfittare delle offerte del Black Friday per investire in viaggi, tempo libero e intrattenimento, settori che nel dopo Covid sembrano non aver ancora esaurito il proprio potenziale.

E le aziende del turismo non si sono lasciate sfuggire l’occasione, dall’ospitalità ai trasporti sono numerose le offerte lanciate in questi giorni.

Volagratis e Ryanair hanno lanciato promozioni per Black Friday e Cyber Monday, e sul fronte ricettivo si segnalano gli sconti del Gruppo Una, promozione fino al 1° dicembre con sconto del 30% sulla tariffa Flex e di Palladium Hotel Group, con offerte fino al 30% e ulteriori sconti per chi fa parte del programma di fidelizzazione Palladium Rewards. Inoltre, B&B Hotels Italia propone camere a partire da 49 euro, prenotabili in esclusiva dal 25 al 28 novembre 2022 solo su hotelbb.com, per viaggiare in Italia e in Europa dal 1 aprile al 31 agosto 2023.

È un Black Friday dedicato alle famiglie quello che Royal Caribbean International lancia e che sarà attivo fino al 30 di novembre 2022: con speciali tariffe che partono da 99 euro. Sono riservate ai bambini di età inferiore a 12 anni, che potranno salpare con questa mini quota scegliendo tra tutte le proposte di vacanza di Royal Caribbean del 2023 e del 2024, incluse quelle estive in Europa e in Alaska (fatta eccezione per alcune festività e ricorrenze).

Si tratta di un’occasione anche per prenotare a bordo di Icon of the Seas, prima nave della compagnia alimentata a Gln (Gas Liquido Naturale), che farà il suo debutto nel 2024, con i primi itinerari che offriranno 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali con partenza da Miami. Ogni crociera toccherà l’isola privata di Royal Caribbean, Perfect Day a CocoCay, alle Bahamas, e un mix di destinazioni come Cozumel, in Messico, Philipsburg, a St. Maarten, e Basseterre, capitale di Saint Kitss e Nevis (Indie Occidentali).

Fino al 30 novembre Costa Crociere propone offerte per navigare nel Mediterraneo, ai Caraibi o negli Emirati Arabi. Si può scegliere tra oltre 150 crociere in partenza tra novembre e l’estate 2023.

Aer Lingus offre fino al 25% di sconto per volare in Irlanda dal 1° dicembre 2022 al 28 marzo 2023 e lancia anche una riduzione fino a 100 euro per viaggiare in Usa dal 1° gennaio al 28 marzo 2023.

Anche il mondo della distribuzione si muove per il Black Friday. In casa Gattinoni, dopo gli Shock Days, finestre di prenotazioni speciali con promo per coinvolgere il consumatore finale e portarlo in agenzia di viaggio o sul sito, parte oggi 24 novembre l’iniziativa Black Friday che desidera catturare il cliente e spingere le prenotazioni sulla piattaforma online gattinonitravel.it nonché sui siti e-commerce di alcune agenzie del network. Fino al 26 novembre il consumatore finale, una volta selezionata la vacanza che desidera acquistare, utilizza il promocode BLACKFRIDAY22 ottenendo così uno sconto del 5%, fino ad un massimo 100 euro, per viaggi entro il 31 dicembre 2023.

Quest’anno il Black Friday di Club Med vede una riduzione fino al 30% su alcuni resort al mare e in montagna. In famiglia o in coppia, solo dal 25 al 27 novembre è possibile prenotare la vacanza Premium All Inclusive, valida anche nei periodi di Natale e Capodanno. E il parco divertimenti MagicLand per propone l’abbonamento alla stagione 2023 a prezzi scontati, esclusivamente nel weekend dal 25 al 27 novembre sarà infatti possibile acquistare con sconti oltre il 40%.

Ita Airways sceglie i colori. La promozione in casa della compagnia si chiama infatti Colorful Friday. Fino al 27 novembre, ogni giorno in corrispondenza di un colore sarà disponibile uno sconto fino al 25% (tasse escluse) su determinate destinazioni.

E sempre in tema di colori, per Cathay Pacific il venerdì non è nero ma Green Friday. Questo infatti è il nome della promozione “green” – lanciata nel 2020 e in linea con l’impegno sostenibile del Gruppo – che abbina alle tradizionali offerte per il Black Friday la possibilità di compensare l’equivalente delle miglia volate. Insieme alle offerte per viaggiare dall’aeroporto Milano Malpensa verso le destinazioni dell’Asia-Pacifico che fanno parte del network – per volare in Thailandia, Vietnam, Indonesia, Australia e Giappone nel periodo tra febbraio 2023 e settembre 2023 -, la compagnia compenserà gratuitamente il doppio delle emissioni di carbonio corrispondenti ad ogni biglietto venduto dal 18 al 28 novembre.