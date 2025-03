Bluserena Hotels & Resorts dà il via alla stagione estiva 2025

Bluserena Hotels & Resorts è pronta a inaugurare la stagione estiva 2025 con tante novità che coinvolgono le sue 12 strutture, posizionate in alcune delle spiagge più belle d’Italia e che offrono esperienze su misura per coppie, famiglie e gruppi di amici.

La nuova stagione parte con Ethra Reserve in Puglia, che offre quattro hotel. Il 14 aprile riapre il prestigioso Kalidria Hotel & Thalasso Spa, 5 stelle progettato dal celebre architetto green Emilio Ambasz. A seguire sarà la volta di Valentino e Calanè Resort (entrambi quattro stelle), e di Alborèa Ecolodge a cinque stelle.

Una delle grandi novità è il nuovo Ethra Beach Club (disponibile dal 14 giugno al 16 settembre) che ridefinirà l’esperienza al mare per gli ospiti di Kalidria Hotel & Thalasso Spa e Alborèa Ecolodge Resort. Questo esclusivo spazio offre comfort e privacy con servizi personalizzati.

Sempre in Puglia, il Torreserena Resort situato lungo la spiaggia di Marina di Ginosa, Taranto, introdurrà le nuove Dog Room pensate per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Lato food, oltre al ristorante a buffet con show cooking, il resort proporrà la nuova Trattoria, un omaggio ai sapori e alle tradizioni culinarie della Puglia.

In Sardegna, dopo il successo della formula Full All Inclusive introdotta nel 2024 a Is Serenas Badesi Resort, e che proseguirà anche nell’estate 2025, gli ospiti del Calaserena potranno optare per la nuovissima Special Full Board. Tra i plus: bevande analcoliche e snack inclusi tutto il giorno e un’offerta gastronomica ampliata con accesso sia ai ristoranti a buffet che a quelli tematici e sulla spiaggia. In aggiunta sarà disponibile la All Inclusive che comprende una selezione di alcolici.

Ma non finisce qui: nei club per bambini e ragazzi da 12 mesi a 17 anni il qualificato staff di animazione proporrà nuove ed entusiasmanti attività come Serenella Clay Art per creare veri capolavori in argilla, Serenella Cupcake per preparare deliziosi dolci, perfette per intrattenere i più piccoli, Laboratori Slime e Bubble per i più grandicelli, Discover Picnic nella natura, l’esperienza magica di Una notte da pirati con pernottamento in tenda sotto le stelle e ancora il nuovo Explorer Lunch per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni.

A questo si aggiungono le offerte di sport per tutti i gusti.

