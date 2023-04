Bluvacanze digitalizza i contratti e dice addio alla carta

Obiettivo paperless per le pratiche di viaggio delle agenzie Bluvacanze e Vivere & Viaggiare. Dopo il lancio della rinnovata piattaforma gestionale Ada, che ha rilasciato per ogni singolo punto vendita sia l’analisi del business in tempo reale sia il controllo delle attività volte a conseguire i risultati definiti in fase di pianificazione operativa, è il momento dell’implementazione di due ulteriori sviluppi.

Viene aggiunto, infatti, l’applicativo per il pagamento digitale con bonifico bancario e, contestualmente, l’allineamento automatico contabile e amministrativo.

«La vera novità è l’applicativo web che permette la digitalizzazione del contratto di viaggio con firma digitale del cliente e archiviazione in cloud – spiega Claudio Busca della direzione generale retail del Gruppo Bluvacanze – Questo significa anche che il viaggiatore riceve in una sua area i documenti di viaggio, sempre in formato digitale».

Questi sviluppi rappresentano per il Gruppo Bluvacanze l’inizio di un dialogo nuovo con il consumatore, proiettato al raggiungimento di una modalità di lavoro totalmente paperless in agenzia di viaggi. Perché? «Dobbiamo allinearci alle esperienze di acquisto di tutti i settori più digitalizzati e adeguarci alle abitudini di consumo che combinano l’esperienza di acquisto fisica a quella digitale – risponde Busca – Stiamo vivendo un passaggio epocale nel turismo organizzato e l’investimento in termini di effort della divisione It è significativo. Il futuro è in un processo di ibridazione on e offline dell’acquisto di un pacchetto di vacanza, che renderà le agenzie vicine a un cliente moderno».