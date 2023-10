Bluvacanze, la convention “Direzione Futuro” tra digital e green

Digitalizzazione, ma anche spinta internazionale e sostenibilità. Sono le tre direttrici di crescita del Gruppo Bluvacanze, indicate durante “Let’s Blu! – Direzione Futuro”, la recente convention a Milano della società di proprietà di Msc Cruises.

Firmato dall’agenzia Out Of The Blu con Cisalpina Mice, l’evento è stato impostato come un progetto di comunicazione in divenire, verso un domani sempre più sfidante di viaggi, di turismo leisure e d’affari. Presenti circa 600 dipendenti, coinvolti nella narrazione sin dalla genesi attraverso la scelta di una keyword, espressione della propria relazione professionale con l’azienda. Le parole sono poi state oggetto di ulteriori attività di digital engagement durante l’evento live, con l’obiettivo di tracciare una mappatura del sentiment aziendale, soprattutto in prospettiva.

«Questa è la prima convention cui prendono parte tutte le business units del nostro gruppo: il travel retail, il tour operating, il corporate travel – sottolinea l’ad Domenico Pellegrino – Abbiamo un’agenda fittissima di aperture e progetti, volevamo accertarci che tutti ne fossimo partecipi e far toccare con mano ai vari settori la competenza e la passione. In particolare, abbiamo condiviso i processi di digitalizzazione, di internazionalizzazione e di sostenibilità che stanno caratterizzando il nostro presente e che daranno gli asset strategici per il nostro futuro».

Per mettere un primo tassello nel percorso di sostenibilità del gruppo, la convention è stata resa “carbon neutral” grazie alla collaborazione con Rete Clima: sulla base del calcolo dell’impronta di carbonio, le emissioni di gas serra dell’evento, stimate in circa 18.210 Co2eq, sono state compensate attraverso il sostegno ad un progetto di carbon offset internazionale in Rajasthan (India) e certificato secondo standard Vcs-Verra, che consiste nella generazione di elettricità da fonte eolica mediante l’installazione di 16 generatori di turbine eoliche.