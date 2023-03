Bluvacanze sgancia le gift card per la festa del papà (e non solo)

Bluvacanze riporta in auge le gift card per le agenzie di viaggi. La carta-regalo accettata da tutti i punti vendita della rete di proprietà di Msc Cruises non ha soglie di valore e si presta per ogni festività: anche per la Festa del Papà, che quest’anno cade di domenica (il 19 marzo) e per la Festa della Mamma che si festeggia il 14 maggio.

«Regalare anche la più piccola parte di un viaggio è come mettere un segno alla costruzione di un sogno – osserva Marion Hangl Bozzoli, marketing & communication manager del Gruppo Bluvacanze – Perché collaborare insieme al proprio circuito di amici o familiari, così come colleghi, alla realizzazione di un progetto di vacanza è il modo migliore per esprimere un sentimento profondo a una persona».

Ogni gift card è personalizzata e può anche andare a copertura dell’intero pacchetto scelto. Tra le offerte di primavera anche “Pasqua a New York” con partenze da Milano Malpensa, dal 5 al 10 aprile per un soggiorno di quattro notti da 1.929 euro a persona, per vivere la magia del risveglio in fiore di Central Park e magari andare alla ricerca dell’ultimo monumento eretto negli ultimi 50 anni (nell’agosto 2020). Sì, proprio il Women’s Rights Pioneers Monument (all’altezza della 68ª), con le sculture in bronzo di Sojourner Truth, Susan B. Anthony ed Elizabeth Cady Stanton, che rendono omaggio alle tre pioniere nella lotta per l’uguaglianza.