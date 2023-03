Bmt totalizza 15mila presenze: “Meglio del pre Covid”

Tre giorni di fiera che hanno raccolto oltre 15mila presenze. La 26ª edizione di Bmt a Napoli ha superato i numeri del periodo pre pandemico e dello scorso anno (+30%). La manifestazione si è svolta su un’area espositiva di 12mila mq con 400 espositori, 200 buyer, 18 eventi, tra convention e conferenze, oltre a quattro workshop B2B tematici: Incoming; Terme, Benessere & Vacanza Attiva; Incentive&Congressi; Turismo Sociale.

«È stato emozionante vedere folla e code all’accredito anche durante l’ultimo giorno. Con questa edizione si realizza il progetto che ho ideato 26 anni fa, quando è nata la Borsa Mediterranea del Turismo: quest’anno grazie a Bmt, l’Italia, al centro del Mediterraneo, diventa il polo mondiale del turismo, piattaforma internazionale di interscambio e dinamismo seguendo la strada tracciata dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. Il ministro era presente nel giorno dell’inaugurazione nonostante l’impegno in Consiglio dei ministri: il confronto con gli operatori è fondamentale e anche il ministro ha confermato che ascolterà il mondo del turismo», è il commento del patron di Progecta Angioletto de Negri.

In apertura dei lavori, Santanchè ha sottolineato: «Questa è una fiera importante per il Mediterraneo, per il turismo, per gli operatori. È una fiera che si fa da 26 anni, ha numeri molto importanti e soprattutto punta sul Mediterraneo, che per noi è un’opportunità straordinaria e unica. Dobbiamo aiutare il sud che ha bellezze straordinarie e ancora potenzialità che non sono espresse e, quindi, il ministero del Turismo è a disposizione e tutte le volte che ci sono degli eventi così importanti che impattano sul turismo io sono presente. Questo vuol dire che c’è una grande attenzione».

Numerose le Regioni italiane presenti in fiera: «Sono fiero di aver portato a Bmt una grande parata di Regioni, a cui sono stati dedicati due padiglioni, riscontrando un’importante presenza di operatori – aggiunge de Negri – Già per il 2024 è prevista un’espansione delle Regioni e speriamo che anche la Campania possa tornare ad ampliare i propri spazi e gli investimenti».

De Negri rimarca, infine, il «grande successo dell’area workshop, con un affollamento dell’offerta italiana ai B2B e con un settore congressuale che torna ad espandersi: quest’anno abbiamo ospitato, tra le firme più note, anche Suzuki, Bauli, Sperlari, Parmalat».

Infine, il 2023 è stato l’anno dell’apertura al pubblico nella giornata di sabato. «Succede per la prima volta a Bmt, unica fiera al mondo organizzata da chi fa turismo da quasi 50 anni. Un’apertura al pubblico su invito è la nostra idea per spingere il consumatore finale a conoscere i marchi prima delle prenotazioni nelle agenzie di viaggi, che sono partner indispensabili».