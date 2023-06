Boeing e Airbus, incetta di ordini per nuovi aerei al Paris Air Show

Airbus e Boieng protagoniste, come ogni anno, del Paris Air Show 2023 con una raffica di ordini arrivati in questi giorni che vanno a supportare la ripresa del traffico aereo mondiale. In realtà, proprio la quantità e qualità di commesse registrate quest’anno dai due big player nel settore degli aeromobili segna l’ufficiale recupero del mercato, con particolare focus per la Regione Asia-Pacifico.

Testa a testa Indigo-Air India

L’ordine che ha fatto più scalpore, infatti, è quello concluso dall’indiana IndiGo che ha firmato con Airbus una commessa da 500 aerei, 5 tra A32o e A321neo.

Non si è fatta attendere, però, la risposta del grande competitor continentale, Air India, che ha confermato a Parigi l’ordine da 290 aeromobili a Boeing e di 250 aerei ad Airbus per un totale di ben 540 aerei. La commessa ad Airbus prevede 140 velivoli A320neo e 70 aerei A321neo a corridoio singolo, oltre a 34 aeromobili A350-1000 e sei widebody A350-900.

Nel dettaglio dell’ordine a Boeing, invece, la compagnia di bandiera riceverà nei prossimi anni 190 aerei 737 Max, 20 velivoli 787 Dreamliner, e 10 aerei 777X con un’opzione per altri 50 velivoli 737 Max e 20 aerei 787 Dreamliner.

Gli ordini Airbus

Nel frattempo, però, Airbus ha fatto un ulteriore incetta di ordini negli ultimi giorni. L’australiana Qantas ha finalizzato un ordine incrementale per nove A220-300, portando il totale del proprio portafoglio per il modello a corridoio singolo a 29 aeromobili. La compagnia aerea messicana Volaris, operatore ultra-low-cost con flotta interamente Airbus, ha reso noto l’ordine di 25 A321neo derivante da un contratto di acquisto firmato nell’ottobre 2022.

Philippine Airlines, invece, ha finalizzato un accordo di acquisto con Airbus per un ordine fermo di nove aeromobili a lungo raggio A350-1000. L’A350-1000 è stato selezionato nell’ambito del progetto Ultra Long Haul Fleet del vettore filippino e opererà sui servizi non-stop da Manila verso il Nord America, compresa la costa orientale degli Stati Uniti e il Canada.

Air Mauritius ha confermato un ordine per tre aeromobili A350 e flynas, vettore dell’Arabia Sudita e compagnia low-cost leader in Medio Oriente, ha siglato un ordine fermo con Airbus per 30 nuovi aeromobili della Famiglia A320neo, portando il totale dell’ordine con Airbus a 120 aeromobili A320neo, inclusi 10 A321XRL.

Infine, Avolon – società di leasing internazionale – ha firmato un memorandum of understanding per ordinare 20 aeromobili A330neo.

Le commesse a Boeing

la casa costruttrice statunitense Boeing, invece, ha segnato una serie di ordini più frammentati ma non meno importanti. Il vettore indiano Akasa Air ha aggiunto altri quattro jet 737-8 a un suo ordine precedente; mentre la società Air Lease Corporation ha confermato l’acquisto di due B787 Dreamliner.

La compagnia aerea Luxair ha ampliato di altri 4 velivoli il precedente ordine di quattro aerei 737Max-8. Un’altra società di leasing, Avolon, ha chiuso un ordine con Boeing per ben 40 aerei 737 Max. La compagnia di bandiera Air Algérie, infine, ha firmato una commessa per otto velivoli 737-9, oltre alla firma di un memorandum of understanding per due aeromobili 737-800Converted Freighters per il cargo.

Boeing e China Airlines, infine, hanno chiuso l’accordo per un’ordine di otto aerei 787-9 Dreamliner; un ordine che segue il primo storico accordo per 16 velivoli 787-9 annunciato lo scorso anno.