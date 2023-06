Boeing svela il 737-10 e gli aerotaxi elettrici al Paris Air Show

Al Paris Air Show 2023 – che si tiene dal 18 al 25 giugno prossimi – Boeing presenterà il suo portafoglio di prodotti aerospaziali con la novità del 737-10, il più grande membro della famiglia Max che è in attesa di certificazione ma ha già ricevuto un maxi ordine da Ryanair. La Wisk Aero, società controllata da Boeing, debutterà invece con il suo taxi aereo di sesta generazione, completamente elettrico e autonomo, che l’azienda intende certificare per le operazioni commerciali con i passeggeri.

A dimostrazione del forte impegno verso l’industria aerospaziale sostenibile, inoltre, Boeing presenterà il suo modello di impatto climatico “Cascade”, uno strumento di modellazione dei dati, recentemente reso disponibile al pubblico, per fornire informazioni utili all’obiettivo dell’industria aeronautica di azzerare le emissioni entro il 2050. L’azienda presenterà anche un nuovo strumento in grado di tenere traccia della capacità di carburante sostenibile per l’aviazione in tutto il mondo e fornirà un aggiornamento sulla realizzazione di aerei 100% compatibili con le normative Saf, entro il 2030.

«Con il ritorno del nostro settore a Le Bourget, non vediamo l’ora di incontrare i nostri clienti, fornitori e partner in un momento in cui la domanda di viaggi aerei commerciali è in aumento – ha dichiarato il dottor Brendan Nelson, presidente di Boeing Global – Per oltre un secolo, Boeing ha protetto, connesso e ispirato le persone in tutto il mondo attraverso l’innovazione e i suoi prodotti. Con una crescita sostenibile in prima linea nei prossimi 100 anni, continueremo a collaborare in tutto il mondo per sostenere l’impegno dell’aviazione a emissioni nette zero entro il 2050».

Il 737-10 offrirà agli operatori una maggiore capacità, una maggiore efficienza del carburante e la migliore tariffa per posto a sedere di qualsiasi altro aereo a corridoio singolo. La famiglia 737 Max ha ricevuto più di 3.500 ordini netti, e il suo design aerodinamico avanzato e i suoi motori ad alta efficienza riducono il consumo di carburante e le emissioni del 20% e l’impatto acustico del 50% rispetto agli altri aerei.

Le dimostrazioni in volo sono previste sia per il 737 Max sia per il 777-9, che si basa sulle caratteristiche della famiglia di bimotori di maggior successo, il 777, con tecnologie avanzate del 787 Dreamliner.

Inoltre, Riyadh Air, il più recente vettore dell’Arabia Saudita, presenterà un 787-9 di proprietà Boeing nella sua nuova livrea indaco, ispirata ai colori del cielo al tramonto. L’aereo sarà in esposizione per tutta la settimana.

Recentemente, Boeing è diventata l’unica proprietaria di Wisk Aero, azienda californiana di eVtol che sta sviluppando il primo aerotaxi completamente elettrico e autonomo negli Stati Uniti per il mercato della mobilità aerea avanzata. Wisk aprirà nuovi mercati e porterà il trasporto aereo a emissioni zero nella vita di tutti i giorni.

L’aereo di sesta generazione di Wisk sarà esposto nel padiglione della consociata di Boeing. I partecipanti avranno l’opportunità di vedere la cabina dell’aereo, completamente autonomo, per quattro passeggeri e di conoscere l’esperienza di volo del cliente.

Il 18 giugno Boeing pubblicherà il Commercial Market Outlook (CMO) 2023. Le previsioni annuali dell’azienda sulla domanda ventennale di aerei commerciali e servizi sono tra le più accurate dell’aviazione, grazie a 60 anni di analisi e approfondimenti sulle strategie delle compagnie aeree, sulla domanda dei passeggeri e sui dati economici.