Bonus turismo sostenibile, al via le domande al Mitur

Al via da lunedì 17 luglio 2023 le domande per accedere al nuovo bonus per il turismo sostenibile. Sono previsti incentivi per strutture ricettive e imprese e alberghiere, che svolgono attività individuata da specifici codici Ateco (indicati dall’apposito avviso pubblico del ministero del Turismo) e presentano progetti finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile. Le domande vanno trasmesse tramite l’apposita piattaforma del Mitur, accessibile tramite Spid e Cie, entro il 9 settembre 2023.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, ripartiti sui diversi interventi e per il 2023 saranno disponibili 3,9 milioni. .

Nel dettaglio, gli interventi hanno l’obiettivo di:

rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione dell’ overtourism , la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione dell’ , la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo; favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo; sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso di specifici requisiti di ammissibilità, come un regime di contabilità ordinaria e la regolarità con il pagamento degli oneri contributivi e assistenziali. Il progetto deve essere realizzato entro il 2025 e avere un costo compreso tra i 50.000 euro e i 200.000 euro e il contributo non potrà eccedere il 50% delle spese ammissibili sostenute.

Inoltre, previsto un voucher di massimo 2.000 euro anche per le strutture ricettive a carattere non imprenditoriale come B&B, ostelli e affittacamere per acquisire specifici servizi di certificazione. Anche in questo caso i richiedenti devono essere in possesso di una serie di requisiti di ammissibilità. Il voucher è concesso fino a esaurimento delle risorse stanziate per il 2023, 990.000 euro. Le domande saranno analizzate secondo l’ordine cronologico di presentazione.