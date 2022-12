Boom startup: oltre due miliardi di investimenti nel 2022

Prosegue spedita la crescita dell’ecosistema dell’innovazione italiana. Aumenta del 60%, infatti, il dato dell’anno scorso in cui era stata superata la soglia del miliardo di euro di investimenti complessivi in startup: il 2022 si chiude con un netto +68% che parla di un investimento pari a 2 miliardi e 340 milioni (fonte StartupItalia).

La cifra raggiunta quest’anno rappresenta il risultato di 192 operazioni che hanno coinvolto startup italiane, in crescita del 16,3% rispetto alle 165 del 2021. Un quadro in cui crescono anche i round che superano i 100 milioni che vedono sul podio Scalapay con 467 milioni di euro, Casavo con 400 milioni di euro e Satispay con 320 milioni.

A guidare la crescita dell’ecosistema ci sono fondi Venture Capital indipendenti, fondi Corporate Venture Capital e fondi di Venture Capital Governativi il cui contributo registra un aumento del 44% rispetto al 2021, raggiungendo quota 731 milioni.

«Stiamo vedendo dei segnali interessanti che coinvolgono il nostro Paese. Oltre alla crescita, in questo 2022 del +68% rispetto al 2021 che porta a oltre 2 miliardi e 340 milioni gli investimenti, vediamo un’Italia che sta rafforzando molto il suo ecosistema startup nel suo complesso tanto da permettere una ripartenza del Sistema Italia – afferma Chiara Trombetta, head of media & events di StartupItalia – La strada è ancora lunga per recuperare il gap con gli altri Paesi europei, ma l’accelerazione fa ben sperare e la direzione sembra essere proprio quella giusta. Se guardiamo poi alla distribuzione geografica delle startup vediamo spiccare sempre le province di Milano e Roma, ma anche diverse altre regioni stanno crescendo come distretti innovativi per numero di startup come la Campania con 1413 realtà, l’Emilia Romagna con 1029 e il Veneto con 985».