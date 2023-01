Boscolo Academy si evolve: 1.500 adv a scuola di social

Agenzie di viaggi a scuola di social, per sfruttarne tutte le potenzialità professionali, migliorare la relazione con i clienti e, naturalmente, aumentare conversioni e vendite: Boscolo rilancia la sua academy che diventa social con focus sulla comunicazione digitale e sui social media.

«L’omnicanalità è diventata una realtà in tutte le fasi della customer journey – spiega il direttore commerciale Salvatore Sicuso – I social ne fanno parte integrante ma stanno cambiando pelle, si alza l’asticella e gli utenti cercheranno sempre di più contenuti professionali e di alta qualità. Così come si eleva il servizio richiesto in agenzia. La generazione zeta conferma un’attenzione maggiore di quelle precedenti alla relazione umana, ma ha esigenze elevate».

Attualmente sono quasi 1.500 le adv iscritte al corso di formazione e l’obiettivo per i prossimi anni è di arrivare a 3mila. Boscolo Tours, con il contributo scientifico dell’Osservatorio del Turismo del Politecnico di Milano e in collaborazione con The Vortex, società di formazione e consulenza specializzata sui temi del business digitale, lancia dunque la Boscolo Social Academy per formare le agenzie su quali sono i social più idonei su cui comunicare, sul linguaggio migliore da utilizzare su ogni piattaforma, come rendere interessanti i contenuti dei loro profili, come migliorare la propria brand reputation, come coinvolgere i propri clienti/follower e acquisirne di nuovi, come presentare al meglio le loro proposte.

«L’academy durerà quattro mesi in cui alterneremo appuntamenti fisici e online. I primi eventi in presenza con formatori specializzati, nei quali contiamo di portare ogni volta circa 300 adv, sono previsti a Milano il 24 febbraio e poi Firenze e Napoli. A questi si affiancano i Boscolo social talk, che racconteranno i trend del futuro sempre in ottica travel orientato alle adv. Lanceremo anche una serie di pillole video, webinar, quiz e challenge sul gruppo Facebook dedicato, Boscolo Social Travel, che raccoglie già 2.800 agenzie. Per noi lanciare l’academy è questione di gran prestigio e ci permette di condividere contenuti veri, facendo comprendere il valore di diventare opinion leader su contenuti professionali per far sì che il retail ti segua di più – spiega Sicuso, che si attende già da quest’anno dei ritorni partendo da un gennaio che è il migliore di sempre in termini di fatturato partenze – per un’operazione che è aperta e gratuita a tutte le adv, ma che prevede premi per le attività social che convertiranno maggiormente. Inoltre le agenzie che completeranno tutto il percorso verranno certificate e riceveranno il diploma».

«La componente di condivisione delle proprie esperienze sarà fondamentale – spiega Andrea Boscaro, cofounder di The Vortex – Parleremo di Facebook e delle sue nuove modalità da sfruttare, di piano editoriale, di Instagram che è il luogo per poter essere trovati quando il cliente è ancora in fase di ispirazione, di se e come investire in pubblicità sui social network, di WhatsApp e delle sue potenzialità ancora poco sfruttate, e naturalmente di metaverso e delle tecnologie correlate».

L’academy è supportata dall’analisi dati dell’osservatorio, che conta su una community di oltre 400 adv, mille strutture ricettive e un centinaio di operatori da cui realizza le proprie indagini e fotografie di mercato con un occhio in particolare all’ecommerce. A fine gennaio è prevista la condivisione della nuova analisi, «al momento possiamo anticipare che, rispetto ai dati rilasciati a ottobre, si conferma la situazione sul fronte trasporti – spiega la direttrice Eleonora Lorenzini – con un recupero ancora inferiore al 2019, mentre per quanto riguarda l’ospitalità gli operatori a dicembre hanno confermato che siamo andati oltre alle aspettative, e l’ecommerce traina la crescita».