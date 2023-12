Boscolo Tours, 17 monografici dalla Cina agli Emirati

Boscolo Tours lancia ufficialmente la sua programmazione per il 2024: sono in arrivo nelle agenzie di viaggi 17 nuovi cataloghi monografici dedicati ad altrettante diverse aree geografiche.

A fianco ai monografici, con contenuti editoriali, foto e ispirazioni pensati per il cliente finale, sarà disponibile anche un Manuale per agenti di viaggi che comprende tutti i tour della programmazione 2024 in un unico formato, con un maggiore focus sui dettagli tecnici.

Sono diverse le novità di prodotto introdotte da Boscolo per il prossimo anno, con l’allargamento a diverse nuove destinazioni, principalmente in Asia e in Sud America, e un aggiornamento degli itinerari anche nelle destinazioni più classiche.

L’elenco completo dei 17 nuovi monografici prevede un catalogo dedicato per ognuna delle seguenti destinazioni: Americhe; Arabia, Emirati ed Oman; Centro ed Est Europa; Egitto; Francia e Benelux; Giappone, Cina e Vietnam; Giordania; Gran Bretagna e Irlanda; India e Nepal; Islanda; Italia; Marocco e Tunisia; Portogallo; Scandinavia e Repubbliche Baltiche; Spagna; Turchia, Grecia e Cipro; Uzbekistan.

L’ASIA

È l’Asia l’area geografica che presenta il maggior numero di nuove destinazioni per il 2024: a cominciare dal Giappone, la prima novità ad essere stata presentata da Boscolo alla fine di novembre, con i due tour “Giappone classico” di 9 giorni e il “Gran Tour del Giappone” di 12 giorni. In arrivo anche 4 nuovi itinerari in Cina, che toccano diverse importanti tappe: da “Antica Cina e la terra dei panda” di 11 giorni, che include anche la tappa in un centro di allevamento di panda a Chengdu, a “Cina: sublime incanto” di 12 giorni, fino a “Cina: Celeste Impero” di 15 giorni, con l’aggiunta di tappe ad Hangzhou e Suzhou, e “Cina al meglio”, sempre di 15 giorni, con inclusa la visita di Hong Kong.

Nel Sud-Est asiatico fa invece il suo debutto il nuovo tour “Vietnam insolito”, itinerario di 13 giorni attraverso i luoghi più noti e alcune chicche dal sapore “local” in un viaggio dalla forte impronta naturalistica.

Completamente rinnovata anche la programmazione per l’India, a cui si aggiungono come nuove destinazioni anche Nepal e Bhutan. Ben 8 sono i nuovi tour proposti in queste nazioni: in India si comincia dal breve tour “Triangolo d’Oro” di 9 giorni, e si prosegue con “Delhi, Rajasthan e Varanasi” di 11 giorni e “India classica” di 12 giorni, tutti percorsi nelle regioni più frequentate del subcontinente. L’offerta è poi ampliata per toccare anche zone meno battute, come nel tour “India del Sud: templi dravidici e Kerala”, negli affascinanti territori meridionali della nazione, e “Kashmir e Ladakh, sulle tracce del Buddha”, alla scoperta di due poco conosciute regioni del Nord. Tre nuovi itinerari invece toccano anche il Nepal: il tour di 9 giorni “Nepal”, il viaggio di 12 giorni “Il meglio di India e Nepal” e l’itinerario di 11 giorni “Nepal e Bhutan”, attraverso due emozionanti perle dell’Himalaya. Per l’intera area, ogni nuovo prodotto è stato studiato per non avere mai tratte via terra superiori alle 5 ore di viaggio, con il resto dei collegamenti interni previsti in volo, e con un livello qualitativo delle strutture alberghiere sempre di alto profilo.

L’EUROPA

Le novità di prodotto per il 2024 iniziano dall’Europa, a partire da una destinazione Best Seller come la Francia, dove Boscolo ha introdotto due nuovi tour che coprono regioni meno battute dagli itinerari più classici: si tratta di “Borgogna, Alsazia e la strada dei vini”, tour dedicato agli appassionati di enogastronomia che si svolge nelle terre del Nord-Est francese, e di “Dordogna e Perigord”, viaggio in un territorio poco noto del Sud-Ovest della Francia, ricco di paesaggi suggestivi e villaggi medievali.

Due nuovi tour anche in Gran Bretagna, dove arriva il viaggiono “Yorkshire”, focalizzato su questo territorio autentico del Nord dell’Inghilterra, ed il viaggio di 5 giorni “Londra, castelli e giardini del Kent”, in cui alla scoperta della capitale britannica si affiancano delle escursioni giornaliere nella vicina e verde contea del Kent, ricca di residenze nobiliari.

Per il Centro e l’Est Europa, a cui Boscolo ha dedicato un unico monografico, le novità iniziano da “Meravigliosa Austria”, un tour completo di 8 giorni che tocca tutte le tappe principali, e proseguono con due novità nell’area dei Balcani: il tour “Dalmazia” e il tour “Belgrado e Sarajevo”, attraverso le due capitali di Serbia e Bosnia e i loro dintorni.

Novità anche nelle aree del Nord Europa, dove Boscolo ha dedicato un intero catalogo esclusivamente ai tour in Islanda, tra conferme e new entry. Da segnalare come novità il “Gran Tour d’Islanda”, itinerario estivo di 10 giorni che amplia le proposte più brevi presenti a catalogo, e “Meraviglie d’Islanda e aurora boreale”, tour comprendente alcune date a settembre per aggiungere al classico itinerario estivo la possibilità di ammirare le luci del Nord nel primo periodo utile. Per quanto riguarda la Scandinavia, la novità più rilevante è invece il “Gran Tour della Norvegia”, tour di 14 giorni che tocca tutte le principali tappe della nazione dei fiordi, da Oslo alle Isole Lofoten, fino a Capo Nord.

Completa le novità per il 2024 legate ai viaggi in Europa il nuovo tour in Turchia “Istanbul, Efeso e mare”, itinerario che include un soggiorno mare di 3 giorni nella località di Bodrum, oltre alle visite di Istanbul e delle località più importanti sulla Costa Egea dal punto di vista storico e archeologico, tra tutte Efeso.

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE

Nell’area geografica del Nord Africa e del Medio Oriente la novità più importante è l’introduzione di un itinerario in Tunisia, dal titolo “Tunisia archeologica e deserto”, viaggio di 10 giorni attraverso il patrimonio culturale e storico della nazione nordafricana, che include anche soste di relax in alcune delle sue località marittime. Sempre all’interno dello stesso catalogo, che racchiude anche tutti i viaggi in Marocco, da segnalare il nuovo “Marocco: colori e spezie”, tour di 10 giorni che include le Città Imperiali, le località del Nord e una tappa finale ad Essaouira, con incluso un volo domestico tra le città di Fès e Marrakech.

Anche la gamma di proposte per gli Emirati Arabi ha subito un ampliamento, con due nuovi tour che ampliano la possibilità di scoprire questa nazione mediorientale andando oltre i confini di Dubai. Si parte dal nuovo itinerario “Dubai, Abu Dhabi e deserto”, che oltre alle due principali città emiratine aggiunge la possibilità di trascorrere una notte in un tradizionale campo tendato, e si prosegue con il tour di 10 giorni “Alla scoperta degli Emirati Arabi”, che include anche alcune tappe aggiuntive meno conosciute e al di fuori dai percorsi più battuti.

LUNGO RAGGIO

Chiudono la panoramica delle novità Boscolo per il 2024 i tour nelle Americhe, con un nuovo itinerario negli Usa e 3 destinazioni new entry in Sud America. Al Perù è dedicato l’itinerario “Perù per tutti”, che tocca le principali attrazioni della nazione andina in un percorso studiato per permettere un adattamento progressivo alle altitudini dei luoghi visitati, ed essere quindi di facile percorrenza per quasi tutte le tipologie di viaggiatore. Per scoprire l’Argentina è invece disponibile il tour “Buenos Aires e Patagonia”, per arrivare fino “alla fine del mondo” nella Terra del Fuoco, e il tour “Meraviglie del Sudamerica” in cui si farà tappa anche in Brasile per la visita di Rio de Janeiro e delle Cascate Iguazù. Infine, il nuovo tour “New York, Niagara e Toronto” porta dagli Stati Uniti a sconfinare anche in territorio canadese, in un tour di 8 giorni tra gli highlight nordamericani.

I nuovi cataloghi Boscolo per il 2024 sono anche consultabili tutti in formato digitale.