Brand Usa presenta il board of director 2023: Davidson al timone

L’organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti Brand Usa ha annunciato i direttori, tra nuove nomine e riconferme, che comporranno il board of director nel 2023.

Todd Davidson, chief executive officer Travel Oregon, ricoprirà la carica di presidente del board. Davidson è stato nominato per la prima volta nel 2020 e ha recentemente ricoperto il ruolo di vice presidente.

«Il lavoro di Brand Usa per supportare il settore nella ripresa, considerando le numerose variabili in gioco, è vitale affinché il 2023 sia un anno positivo – afferma Davidson – Accolgo gli spunti di Stephanie Young, Tim Mapes e Allen Orr e sono grato che il board continuerà a beneficiare dell’esperienza e della conoscenza istituzionale di Don Moore. Sono onorato della fiducia riposta in me per ricoprire il ruolo di presidente, e non vedo l’ora di collaborare con loro e con l’intero team Brand Usa sotto la guida di Chris Thompson, per supportare la ripresa».

Il meeting di primavera del board of director di Brand Usa si terrà il 18 aprile 2023 a Washington DC.

L’elenco completo del board of director è il seguente: presidente Todd Davidson, chief executive officer, Travel Oregon; vice presidente Donald Moore, senior vice president, business rental sales and global accounts, Enterprise Holdings; vice presidente Keiko Matsudo Orrall, executive director, Massachusetts Office of Travel and Tourism; tesoriere Elliott Ferguson, president & chief executive officer, Destination DC; segretario Noel Irwin Hentschel, chairman and chief executive officer, American Tours International.

I direttori: Allen Orr, founder, Orr Immigration Law Firm; Lauren Bailey, chief executive officer and cofounder, Upward Projects; Kristen Esposito, principal, Esposito Global Partners; Mark Hoplamazian, president and chief executive officer, Hyatt Hotels Corporation; Tim Mapes, senior vice president and chief marketing & communications officer, Delta Air Lines; Stephanie Young, president, Disney Vacation Club, adventures & expeditions, and enrichment programs, Disney parks, experiences, and products.