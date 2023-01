Bulgari svela i dettagli dei nuovi hotel a Roma e Tokyo

Bulgari Hotels & Resorts ha svelato i dettagli delle sue nuove aperture a Roma e Tokyo, pronte entrambe ad accogliere i primi ospiti in questa prima parte del 2023.

Il Bulgari di Tokyo, nei pressi della Tokyo Station, aprirà nel mese di aprile: è una struttura di sette piani all’interno di un grattacelo di ben 45 piani. Le camere a disposizione degli ospiti sono 98 e tra i servizi ci sarà anche l’esclusiva Spa.

A giungo, invece, toccherà a Roma: l’hotel sorgerà all’interno di un edificio storico che risale agli anni ’30, situato all’interno del quartiere Campo Marzio, a pochi passi da Via del Corso e Via del Babuino, dall’iconica Piazza di Spagna e, chiaramente, dalla storica boutique Bulgari di Via Condotti. Per la maggior parte, le camere del Bulgari Hotel Rome saranno suite; presenti Il Ristorante e il Bulgari Bar.

Il Bulgari Hotel Tokyo e Rome amplieranno il portafoglio della catena Bulgari a nove sedi, unendosi alle proprietà esistenti a Milano, Londra, Dubai, Bali, Pechino, Shanghai e Parigi.