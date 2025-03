Bzar apre altri sei hotel: oltre 50 strutture in portfolio

Sei nuove acquisizioni, in solo 180 giorni, e un investimento pari a 7 milioni di euro per Bzar hotels, da gennaio ad oggi, che prosegue a vele spiegate la sua espansione nel settore alberghiero in Italia portando un modello di business basato sulla sinergia alberghiera che unisce una selezione di indirizzi locali indipendenti, assicurandone la direzione sempre con standard di servizi elevati.

I sei nuovi hotel entrano nei segmenti Signature (massimo 45 camere in località iconiche) e Gateway (benessere e comfort in ambienti unici e curati), così Bzar arriva oggi in Italia a oltre 50 hotel – 1700 camere e suite – in portfolio totale e in tutte le destinazioni si caratterizza per l’inconfondibile offerta di esperienze locali, per scoprire la storia e cultura del luogo, gratuite per tutti gli ospiti.

In Signature entrano l‘Hotel Adoro, Palazzo delle Coppelle e Hotel Fori Imperiali per Roma; Milano Palazzo Buenos Aires per la capitale lombarda.

Tra i Gateway arrivano 2 nuove destinazioni il Castello di Leonina, nel cuore della campagna toscana e Borgo La Ferriera, nella Tuscia viterbese.

Oltre le due linee, il Gruppo ha altre due divisioni: la Hideaway – strutture con ambienti intimi e rilassanti di design contemporaneo – e Lifestyle, hotel dal design fresco e vibrante, ideali per un pubblico giovane e dinamico.

«Vogliamo portare il brand Bzar ad avere una posizione importante all’interno del panorama dell’ospitalità in Italia e al contempo, grazie al nostro modello di business, garantiamo a molte magnifiche strutture indipendenti, un futuro, supportandole negli investimenti per evolvere la loro offerta. Abbiamo una visione chiara e per tutto il 2025 prevediamo di continuare questo sviluppo, con investimenti importanti che ci portano ad una previsione di fatturato sopra ai 65 milioni di euro», sottolinea Filippo Ribacchi, presidente Bzar hotels e socio fondatore.