Canada, gli incendi non fermano il turismo

Le centinaia di incendi scoppiati quest’anno in Canada, a partire dalla tarda primavera, hanno avuto un impatto minimo sui viaggi nel Paese e sull’attività del turismo organizzato. Questo è quanto dicono tour operator e consulenti di viaggi della destinazione. Sembra che solo un piccolo numero di tour sia stato compromesso nell’arco dei circa tre mesi in cui i roghi sono divampati, principalmente nelle province British Columbia, Alberta, Northwest Territories, Ontario e Québec.

Come racconta Travel Weekly, Canadian Rail Vacations, agenzia specializzata in viaggi ferroviari personalizzati e confezionati in Canada, ha affermato che quattro clienti hanno avuto disagi legati a treni dirottati a maggio, quando gli incendi sono divampati a Edmonton.

«Finora, meno dell’1% dei clienti ha visto la propria vacanza stravolta a causa dei roghi – ha affermato Martin Flanagan, direttore generale e fondatore di Canadian Rail Vacations, i cui tour si svolgono principalmente nel Canada occidentale – Tutti i treni hanno funzionato».

Il t.o. G Adventures ha affermato che alcune partenze sono state modificate a causa degli incendi, ma nessuno dei viaggi è stato annullato o posticipato.

Il tour operator ferroviario con sede a Vancouver, Rocky Mountaineer, ha dichiarato che dal 7 luglio tutti i viaggi in treno procedono normalmente. Lo stesso vale per i viaggi in treno prenotati con Railbookers e i tour via terra con Tauck e Ttc Tour Brands.

La più grande preoccupazione espressa dagli ospiti ha riguardato la qualità dell’aria, peggiorata a causa del fumo, non solo in Canada, ma anche negli Stati Uniti – anche New York – e persino in Europa. Gli agenti di viaggi hanno ricevuto numerose chiamate dai clienti sul tema, ma le preoccupazioni non si sono concretizzate in cancellazioni o rinvii.

Gli organizzatori di viaggi hanno aggiornato costantemente i clienti su eventuali modifiche di orari o giorni delle esperienze (per esempio, i voli in elicottero) e hanno seguito pedissequamente le linee guida del governo locale e aderito ai protocolli di sicurezza.