Canarie, maxi investimento da 61,5 milioni per il turismo

Le Isole Canarie investiranno quest’anno 61,5 milioni di euro per migliorare la destinazione. La società pubblica Turismo de Islas Canarias ha approvato un piano per il 2023 per promuovere la digitalizzazione, la connessione con i turisti e il miglioramento del prodotto.

La strategia ruota attorno a otto punti ed è suddivisa in quattro aree strategiche.

La prima è il miglioramento dell’offerta che, con un budget di 14,6 milioni, si compone di due programmi di azione: sostenibilità ambientale, 1,9 milioni, e miglioramento del prodotto turistico, 12,6 milioni, che comprende la sponsorizzazione di eventi nella destinazione, 10 milioni.

Demand generation e comunicazione è la seconda, con 28,9 milioni e tre punti principali: promozione rivolta al cliente finale, 23,5 milioni, con segmenti specifici, oltre a sun e beach plus; promozione rivolta ai professionisti, 3,5 milioni; comunicazione d’impresa e responsabilità sociale, 1,8 milioni.

L’area demand management conta 5,2 milioni di euro distribuiti in due filoni: marketing lato fornitore, 890.000 euro, e quella dei turisti, 4,3 milioni, focalizzata sul servizio al visitatore, sulla sua fidelizzazione e sul miglioramento della sua esperienza.

L’ultima è l’area di sostegno, con 8,2 milioni suddivisi in tre programmi: digitalizzazione e tecnologia, 4,1 milioni; miglioramento della connettività, 1,7 milioni; intelligence e pianificazione del turismo, 2,3 milioni.

A queste quattro aree si aggiungono i costi operativi, con 4,4 milioni di euro.

«Lavoriamo per migliorare la capacità del turismo a beneficio dell’economia e dei cittadini delle Isole Canarie –sottolinea il ministro del Turismo, dell’industria e del commercio, Yaiza Castilla – facendo in modo che il resto dei settori economici traggano maggiore vantaggio dalla quello che si può ricavare in termini di ricchezza, occupazione e benessere sociale».