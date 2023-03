Capo Verde, il Praia de Chaves Resort entra nel portfolio Voihotels

Alpitour World scommette su Capo Verde. La catena alberghiera di proprietà del Gruppo, Voihotels, che conta già 22 strutture in Italia e nel mondo ed è in dichiarata fase di espansione, ha acquisito in gestione l’hotel Praia de Chaves Resort, sull’isola di Boa Vista.

Il complesso, appena ristrutturato e immerso in 15.000 mq di giardini con vista sull’Oceano Atlantico, sarà proposto anche dal tour operating Alpi come esclusiva Bravo nella categoria Premium. La pacchettizzazione delle vacanze sarà, poi, facilitata dal volo diretto Neos, compagnia aerea del Gruppo, che collega settimanalmente Milano, Verona e Roma alle isole di Boa Vista e Sal.

A questo importante investimento si aggiunge, da parte del Gruppo, il previsto restyling del Voi Vila Do Farol Resort, storico villaggio presente anche nel catalogo Bravo, sull’isola vulcanica di Sal. Si tratta di un progetto da 20 milioni di euro il cui obiettivo migliorare questa struttura in una delle destinazioni-chiave del Gruppo.

«Il percorso di sviluppo che caratterizza Alpitour World e la sua offerta si rinnova ogni stagione. La risposta da parte del mercato verso il nuovo Voi Praia de Chaves Resort è stata da subito positiva, a conferma della bontà della scelta di investire in un’area con ancora forti potenzialità inespresse: da quando abbiamo aperto le vendite abbiamo registrato, nel solo mese di febbraio, un incremento delle prenotazioni pari al 61% rispetto allo stesso periodo del 2020, prima della chiusura per la pandemia. Un dato che ci fa sperare di poter registrare oltre 70.000 presenze in un anno in questo resort», afferma Paolo Terrinoni, amministratore delegato di Voihotels.