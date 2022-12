Caraffini lascia Welcome: fine di una lunga storia

Welcome Travel Group saluta Luca Caraffini annunciando la fusione per incorporazione di Welcome Travel Store, la società di casa specializzata nel modello di associazione in partecipazione, che resterà viva all’interno del Gruppo.

Caraffini, manager illuminato già alla guida di Geo e negli ultimi anni (dopo l’ingresso in Welcome) amministratore delegato del progetto store, termina “in totale armonia” la collaborazione con il network di proprietà di Alpitour e Costa, restando al timone della sua rete: la ex Mincio Viaggi, oggi ribattezzata Istante Viaggi con l’obiettivo – da lui stesso chiarito – di «rispondere meglio a uno sviluppo territoriale più ampio rispetto al territorio mantovano dal quale era partita».

Sereno il suo messaggio di saluto: «I successi conseguiti sono stati possibili soprattutto grazie al costante appoggio del management di Alpitour, di Costa e ovviamente di Welcome Travel che, negli anni, ha sostenuto i processi di sviluppo delle società da me guidate. Ho avuto il privilegio di lavorare con grandi professionisti, in ambienti stimolanti e premianti. La sinergia con Welcome Travel Group, in particolare con il ceo Adriano Apicella, è sempre stata concreta e focalizzata a garantire il miglior servizio alle agenzie associate».

Un grazie a Caraffini da parte di Apicella: «Sono grato a Luca per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per il continuo spirito di collaborazione e condivisione che ci ha permesso di raggiungere importanti traguardi, nonostante le difficoltà degli ultimi due anni. Gli auguro un futuro professionale ricco di successi e soddisfazioni».

Il concept Welcome Travel Store manterrà la propria identità commerciale e il posizionamento all’interno del Gruppo, in continuità con un piano di sviluppo allineato alle attuali esigenze del mercato.

La scelta è stata dettata dalla necessità di una “gestione più armonica” con l’obiettivo di “semplificare e velocizzare tutti i processi”.

La sua formula contrattuale di associazione in partecipazione permette alle agenzie di viaggi di operare grazie alla licenza del network con facilitazione degli adempimenti burocratici, beneficiando di una decisa riduzione dei costi di gestione del punto vendita e di una semplificazione operativa.