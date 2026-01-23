Caraibi, a Saint Vincent le esclusive “Rondoval Butler Villas” di Sandals

Il Sandals Saint Vincent and the Grenadines si arricchisce di una nuova proposta di soggiorno adults only, quella esclusiva delle Rondoval Butler Villas with Private Pools già prenotabili, disponibili dal 1° novembre 2026.

Le nuove ville, con la particolare forma rotonda, immerse nei giardini tropicali, vicine alla valle di Buccament Bay, sono il top della privacy e dell’esclusività, un vero rifugio nella natura che nasconde al suo interno una piscina privata.

Ogni villa ha metrature generose (da 93 a oltre 186 mq) e interni costruiti attorno a un grande letto king size, con bagno completo (doppio lavabo, doccia walk-in, vasca freestanding), una vasca da bagno outdoor, bar rifornito, room service h24, un servizio maggiordomo personalizzato e, su tutto, svetta un rooftop privato per guardare le stelle con telescopio per un momento super romantico da condividere con chi si ama.



Già inaugurate sono invece le Butler Villa Suites with Private Pools che dispongono, alcune, anche di sale multimediali dedicate, per un soggiorno ancora più su misura: dal relax a bordo piscina servito dal maggiordomo, a una serata cinema “privata” senza uscire dalla suite.

Sandals Saint Vincent and the Grenadines è un resort per soli adulti, dal design contemporaneo, con sport terrestri e acquatici e nuovi concept di ristorazione e bar: dal Buccan, per assaporare la cucina dell’isola, al Three Jewels, dedicato a rum caraibici e cocktail artigianali.

La foto è stata fornita dall’ufficio stampa di Sandals