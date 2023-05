Caribe Bay, conto alla rovescia: apertura il 27 maggio

Su il sipario sulla nuova stagione di Caribe Bay. Sabato 27 maggio apre il parco a tema acquatico del Lido di Jesolo: oltre 100 giorni da vivere all’insegna di relax, divertimento e adrenalina immersi in un contesto che riproduce il paesaggio e l’atmosfera delle spiagge dei Caraibi, a 400 metri dal mare e a soli 40 km da Venezia.

Premiato anche nel 2022 come Miglior Parco Acquatico d’Italia agli oscar dei parchi divertimento, Caribe Bay è un’immensa oasi tropicale ispirata alle spiagge dello Yucatan, ricreate attraverso 10.000 tonnellate di sabbia bianca finissima, più di 2.000 palme, chiringuitos, lagune e ombrelloni in foglie di banano. Il parco si presenta all’appuntamento con la nuova stagione forte di un investimento di 1,5 milioni di euro, che ha permesso di ampliare le aree relax dedicate agli ospiti e perfezionare la tematizzazione, rendendo ancora più immersiva l’esperienza di visita.

Tra le novità di quest’anno, l’inedito show Amazzonia, ispirato alla biodiversità e alla ricchezza della natura, con avvincenti coreografie ed evoluzioni acrobatiche. Gli spettacoli si confermano anche quest’anno una delle attrazioni principali del parco per la qualità del cast di artisti di fama internazionale. Il nuovo spettacolo si affianca agli evergreen come Aura, nel quale variopinti pappagalli volano tra il pubblico con dolce destrezza, e Mermaids, lo show di fine giornata allestito presso il Galeone con straordinari tuffi e un salto mozzafiato dall’altezza record di 25 metri.

Lo spettacolo continua anche sul fronte delle attrazioni, 27 in tutto, immerse nella vegetazione tropicale: da segnalare lo scivolo più alto d’Europa, Captain Spacemaker, che con i suoi 42 metri e 60 gradi di pendenza permette di raggiungere i 100 km/h, Shark Bay, l’unica vasca al mondo con le onde e la sabbia sul fondale in grado di regalare le stesse sensazioni di un bagno nel Mar dei Caraibi, Roatan, corso d’acqua immerso in una suggestiva ambientazione Maya, Scary Falls, discesa da urlo al buio riservata solo ai più coraggiosi, Crazy River, 135 metri di avventure tra vortici, rapide e curve paraboliche, e Jungle Jump, un’impetuosa cascata pronta a catapultare nel vuoto i suoi temerari sfidanti.

Alle famiglie è dedicata Pirates’ Bay, laguna dalle acque profonde pochi centimetri, con nursery, palme, un’ampia spiaggia e diverse attrazioni per i più piccoli. Le coppie, gruppi di amici e chi desidera coccole e privilegi può optare per Playa Paraiso, esclusiva terrazza panoramica ad accesso riservato, attrezzata con cabanas per 4 persone dotate di tutti i comfort, compresa una scenografica piscina idromassaggio a sfioro scavata nella roccia.

Riflettori puntati anche sulla sostenibilità, attraverso l’efficientamento dei filtri e dei sistemi di ricircolo dell’acqua, allo scopo di minimizzare i consumi ed evitare di disperdere la preziosa risorsa idrica, mentre continua l’impegno nella riduzione delle emissioni, con l’obiettivo di trasformare Caribe Bay nel primo parco divertimenti “carbon neutral” d’Italia. Al momento dell’acquisto dei biglietti online, infatti, gli ospiti riceveranno dei codici attraverso cui potranno partecipare ad un progetto dedicato alla protezione della biodiversità che opera in Indonesia, Zimbabwe, Brasile, Perù e Uruguay.