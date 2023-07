Caribe Bay, l’escursione “effetto wow” sull’Alto Adriatico

Cosa cercano i clienti in agenzia? Affidabilità, competenza, sicurezza, ma anche consigli e suggerimenti per trarre il meglio dalla vacanza e portare a casa ricordi indelebili.

Per tutti i clienti in viaggio verso il nord est Italia, la chicca per eccellenza si chiama Caribe Bay, parco acquatico di Jesolo con una straordinaria ambientazione caraibica: scivoli e piscine sono irriconoscibili tra palme, sabbia, chiringuitos e ombrelloni in foglie di banano. Un’immersione nell’atmosfera tropicale, anche grazie a numerosi spettacoli dal vivo, dedicati alle tradizioni del Centro America.

Gli intermediari possono accedere alla biglietteria a quote nette e a condizioni particolarmente vantaggiose per i gruppi: è sufficiente contattare l’ufficio commerciale inviando una e-mail a [email protected] o telefonando al numero 0421 371648.

Stefano Tamborino, direttore commerciale Caribe Bay, dichiara: «Il servizio di biglietteria, individuale o di gruppo, è rivolto agli operatori che desiderano arricchire i loro pacchetti di viaggio con un’esperienza esclusiva, sicuramente inattesa e apprezzata dai clienti. In alternativa, proponiamo pacchetti parco+hotel commissionabili, senza vincoli sul minimum stay o sulle date di inizio soggiorno, garantendo la stessa flessibilità del web a tariffe spesso più vantaggiose».

Perfetto per arricchire un soggiorno balneare a Jesolo, Caorle e nelle altre località dell’Alto Adriatico, Caribe Bay si presta anche a essere abbinato a un tour culturale a Venezia, da cui dista solo 45 km, per una parentesi all’insegna della tintarella che farà la gioia dei bambini. Il pacchetto parco+hotel può inoltre diventare una tappa di avvicinamento verso la Slovenia o la Croazia, o per i clienti diretti sulle Dolomiti, che potranno così passare in poche ore dalle spiagge dei Caraibi ai verdi pascoli alpini!

Con il suo mix di servizi e attrazioni all’insegna di divertimento, relax e adrenalina, compreso Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa (42 metri), Caribe Bay è un parco per tutti: giovani, coppie in cerca di un pizzico di glamour e romanticismo, e chiunque desideri riposarsi e trascorrere una giornata spensierata. Alle famiglie, in particolare, il parco dedica Pirates’ Bay, un’area con attrazioni acquatiche e asciutte a misura di bambini, attrezzata con ombrelloni, una nursery e alcune casette, prenotabili su richiesta, dotate di lettini e di una zona interna riparata, con comodi divanetti e un frigorifero per conservare le bibite e le pappe per i più piccoli.

E alla chiusura del parco, il divertimento continua nell’adiacente Caribbean Golf, aperto fino a tarda sera, dove mettersi alla prova su un percorso di 24 buche sotto lo sguardo beffardo dei pirati pronti all’arrembaggio!

www.caribebay.it

Caribe Bay

via Michelangelo Buonarroti, 15

30016 Lido di Jesolo (VE)

Tel. 0421 371648; [email protected]