Carnival ripristina le mascherine per le crociere in Australia

Il ritorno prepotente delle #experience e degli #smartdata per riportare il settore turistico al posto che merita, dopo lo stop causato dalla pandemia.All’annuale # Phocuswright Conference – svoltasi a #Phoenix in Arizona dal 14 al 17 novembre scorso e che ha visto per la prima volta L’Agenzia di Viaggi magazine media partner ufficiale dell’evento – sono stati questi due dei grandi temi affrontati per rispondere alla domanda di come un’industria dei viaggi in continua evoluzione possa assecondare le esigenze di un viaggiatore sempre più determinato, esigente e volubile.