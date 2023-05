Carrani, torna il Guide Workshop Lab: focus su formazione e storytelling

Carrani Tours – Gray Line Rome torna a organizzare, dopo lo stop pandemico, un nuovo lab per le guide turistiche e i tour leader di cui si avvale per i suoi tour guidati ed escursioni fuori Roma. Il Guide Workshop Lab è un momento di aggiornamento e di formazione caratterizzato da un workshop esperienziale e partecipativo.

Carrani Tours – Gray Line Rome accoglierà, infatti, tutte le sue guide professioniste e i suoi accompagnatori di lungo corso all’interno di uno spazio moderno e recentemente rinnovato – l’Excellence Academy – nella giornata di domenica 21 maggio. L’ultimo di questi incontri si era tenuto nell’ormai lontano 2019., l’evneot poi è stato sospeso durante la pandemia da Covid.

“Il 2023 è finalmente l’anno decisivo per riavviare questo tradizionale evento – sebbene in una chiave nuova -, durante il quale l’azienda incontra i suoi collaboratori e collaboratrici di persona per ringraziarli del lavoro svolto, renderli partecipi dei risultati conseguiti e condividere sfide e visioni future”, sottolinea la nota del Gruppo.

«Pur essendo la professione di guida turistica una professione freelance, le nostre guide fanno parte ormai della nostra grande famiglia in quanto effettuano le visite-esperienze in forma costante mostrando sempre massima professionalità», spiega Chiara Gigliotti, general manager di Carrani Tours.

Carrani Tours ha scelto quest’anno di suddividere i workshop in varie tappe. Il primo gruppo di persone che hanno aderito parteciperà al workshop di storytelling “L’arte del narrare”.

«L’argomento è molto caro all’azienda e non avevo dubbi che quest’anno avremmo dovuto puntare su un qualcosa di nuovo e coinvolgente – continua Gigliotti – Per questo motivo, per impulso e grazie all’intermediazione dell’event organizer e head of brand reputation Mario Trimarchi, abbiamo coinvolto nel progetto il Centro Italiano Storytelling, un gruppo di ricerca che sonda le potenzialità dello storytelling applicato. Il Centro trae ispirazione dagli insegnamenti della School of Storytelling di Emerson College, nei pressi di Londra, vale a dire la più antica scuola di storytelling d’Europa, il cui prestigio è ormai consolidato da anni».

L’obiettivo dell’azienda è chiaro: fornire sempre più strumenti alle sue guide affinché i tour e le visite sul territorio siano dei veri racconti e storie a cui i clienti possano appassionarsi serbandone un ricordo duraturo.

«La nostra rinnovata dream vision mira a ispirare tour emozionali che creino una speciale relazione guida-cliente. Sono sicura che dopo il workshop dei due docenti del CIS le nostre guide avranno nuovi e utili strumenti atti a creare una struttura narrativa sulla quale poter di volta in volta costruire una storia», conclude la manager.

Insieme a Chiara Gigliotti interverranno anche Letizia Cicconetti e Zena Batocchi che interverranno in qualità di managing director e global sales manager & social media strategist rispettivamente per parlare di prodotto e social. Per finire, prenderà la parola Rita Papa, guide supervisor, una figura fondamentale per la gestione del parco guide di Carrani.