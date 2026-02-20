CartOrange, corso di formazione in turismo responsabile
Un corso di formazione in turismo responsabile: è il progetto di CartOrange destinato a tutti i suoi 400 Consulenti per Viaggiare.
«Il corso è nato all’interno del progetto CartOrange4Planet – dichiara Silvia Poli, responsabile Hr CartOrange – E rappresenta un unicum nel panorama delle agenzie di viaggi e dei tour operator, perché unisce formazione professionale, consapevolezza ambientale e qualità dell’esperienza offerta al cliente. Con CartOrange4Planet vogliamo formare consulenti capaci di progettare viaggi belli, ma anche responsabili. Non è un percorso teorico: è un cambio di approccio al modo di lavorare ogni giorno con i clienti, integrando sostenibilità, attenzione alle destinazioni e valore per le comunità locali».
Avviato nel 2019, il progetto CartOrange4Planet si ispira ai 17 goal di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu e ha come primo obiettivo la promozione di un turismo più attento all’impatto ambientale, culturale e sociale delle destinazioni, capace di generare valore per i territori e per le loro comunità.
Ad oggi, sono già 112 i professionisti certificati Consulente CartOrange4Planet, che hanno ottenuto un badge digitale che valorizzale competenze acquisite anche sui siti personali dei consulenti presenti all’interno del sito di CartOrange. In questo modo il cliente può riconoscere immediatamente nel consulente un partner affidabile anche per la progettazione di viaggi a ridotto impatto ambientale.
Il corso sarà esteso a ulteriori 85 consulenti di viaggi che potranno entrare nel network grazie all’apertura ufficiale della nuova campagna di onboarding 2026 che si inserisce in una strategia più ampia di qualificazione professionale – già rafforzata attraverso la CartOrange Academy e l’update del sito ad hoc – con percorsi differenziati per agenti di viaggi e profili junior.