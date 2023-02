Cathay Pacific, Bordogna: «Livelli pre Covid entro il 2024»

Con il raddoppio del volo da Milano Malpensa da inizio febbraio, una partnership con la Thailandia e tariffe promozionali per varie destinazioni del Sud-est asiatico, a quattro mesi dalla ripresa dei voli dall’Italia, Cathay Pacific sta gradualmente recuperando le quote di mercato perse a causa della pandemia.

«Certo siamo ancora lontani dai volumi di traffico di quando avevamo il volo giornaliero su Malpensa e su Fiumicino – afferma Daniele Bordogna, sales & marketing manager Italy di Cathay Pacific – Però la direzione è giusta. Pian piano stiamo rimettendo in pista il nostro operativo e l’obiettivo è ritornare ai livelli pre-Covid entro la fine del 2023 o l’inizio dell’anno prossimo. In questa prospettiva potrebbe esserci anche il ritorno a Fiumicino, sebbene in questo momento non abbiamo ancora una data, e ovviamente anche un’ulteriore crescita di Malpensa nei prossimi mesi».

La compagnia aerea di Hong Kong ha chiuso il 2022 con il 30% della capacità di operativo rispetto al 2019, ma punta a recuperare fino al 70% per la fine del 2023 e a ritornare ai livelli pre-pandemia entro il 2024. Un forte impulso l’ha dato anche la ripresa dei collegamenti con la Cina continentale, verso la quale entro la fine di febbraio dovrebbero essere ripristinati fino a 100 voli la settimana.

Di riflesso, sta rapidamente riaffermando il proprio ruolo di principale hub del Sud-est asiatico l’aeroporto di Hong Kong, dove sono in corso i lavori per la nuova pista che sarà inaugurata nel 2025 e che porterà a un aumento di capacità degli slot di circa il 50%.

«Hong Kong è una città ormai completamente aperta al turismo, che aspetta i turisti – aggiunge Bordogna – Ovviamente anche gli italiani, per i quali è sempre stata una meta importante anche per il Mice, le fiere, il business travel, oltre a rappresentare un valido stopover per raggiungere Giappone, Filippine, Thailandia, tutto il Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda».

Proprio con l’Ente del turismo della Thailandia, Cathay Pacific ha stretto una partnership per collegare, via Hong Kong, Bangkok con tre voli al giorno e Phuket con un volo giornaliero. Fino al 23 febbraio l’iniziativa è supportata da speciali tariffe promozionali dedicate al trade, valide per viaggi fino al 30 settembre 2023 nelle classi economy light, premium economy essential e business class light. Nella promozione sono incluse anche altre destinazioni, dal Giappone all’Indonesia, dalla Malesia alla Corea del Sud, Vietnam, Singapore e Australia.

«Con il trade in Italia abbiamo sempre avuto un rapporto privilegiato – sottolinea il manager – Oltre al team commerciale, gli agenti possono fare riferimento al portale dedicato Cathay Agents in italiano, dove oltre a trovare informazioni e offerte riservate al trade, possono anche interagire con il nostro personale, fare richieste speciali o per gruppi e conoscere per primi le nostre novità e tariffe promozionali».

Agenzie di viaggi e tour operator saranno con molta probabilità coinvolti attivamente anche nella campagna promozionale “Hello Hong Kong” che sarà lanciata in Europa a maggio e prevede la distribuzione gratuita di 500mila biglietti aerei attraverso le principali compagnie aeree di base a Hong Kong, tra cui Cathay Pacific.