Cathay Pacific, da luglio tre voli settimanali Milano-Hong Kong

A partire dal 1° luglio Cathay Pacific opererà tre voli settimanali collegando direttamente Milano e Hong Kong. I voli saranno in partenza il lunedì, il giovedì e il sabato alle 12.35. In questo modo la compagnia aerea incrementa la sua presenza a Malpensa, ampliando ulteriormente l’offerta per i clienti business e leisure che viaggiano dall’Italia verso il principale hub finanziario e turistico dell’Asia e altre destinazioni del network. I voli sono in partenza

L’annuncio coincide con la revoca dell’obbligo di indossare la mascherina annunciata all’inizio del mese dal governo. Hong Kong, così, è definitivamente pronta ad accogliere i viaggiatori d’affari e i turisti, confermandosi come una delle destinazioni più popolari in tutta l’Asia grazie allo spettacolare skyline, ai vivaci quartieri e alle riserve naturali, alle spiagge e ai sentieri escursionistici.

«Vogliamo incentivare ulteriormente il collegamento tra Milano e Hong Kong – ha affermato Daniele Bordogna, regional head of trade sales Europe di Cathay Pacific – Un asse importante e strategico da entrambe le parti, sia per il business che per i viaggi di piacere. Siamo molto felici di poter confermare il nuovo orario con tre voli diretti a settimana, un altro importante traguardo verso la piena ripresa della capacità entro il 2024».