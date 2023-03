CdsHotels, doppio recruiting day al Terrasini – Città del Mare in Sicilia

Il 5 e il 6 marzo prossimi si svolgeranno i recruiting day di CdsHotels al Terrasini – Città del Mare, in Sicilia.

Il Gruppo Cds guidato da Fioravante Totisco – che alla direzione commerciale vede Ada Miraglia e che intende ampliare ulteriormente il raggio d’azione nel prossimo futuro – è composto da cinque hotel e sette villaggi in Puglia e Sicilia.

I professionisti ricercati andranno a ricoprire i ruoli di receptionist, personale di cucina, sala, bar, housekeeping e fattorini da inserire presso il villaggio di Terrasini.

Per partecipare ai recruiting day bisognerà registrarsi al link: https://cdshotels.it/lavora-con-noi/.

Allo stesso link è inoltre possibile proporre la propria candidatura per le posizioni aperte nei villaggi e hotel in Puglia dove CdsHotels cerca oltre 100 professionisti per ricoprire diversi ruoli in tutti i reparti, dalla cucina al bar, dalla sala all’housekeeping, dall’assistenza ai bagnanti alla manutenzione, dal ricevimento alla guardiania.