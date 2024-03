Centroamerica Travel Market di scena dal 16 aprile a San Salvador

La prossima edizione della fiera Catm – Centroamerica Travel Market, la prima dopo il Covid, si terrà a San Salvador dal 16 al 18 aprile.

Tutto il mondo del turismo del Cata (Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá), della Repubblica Dominicana e tour operator provenienti dai mercati chiave per la destinazione, come Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Messico, parteciperanno all’appuntamento che si conferma il più importante per rilanciare il turismo in America Centrala.

La fiera è sostenuta fortemente da Cata, l’agenzia Centroamericana per la Promozione del Turismo, che opera quotidianamente a stretto contatto con i Paesi membri per la promozione e lo sviluppo economico nell’area.

Durante l’evento, diversi fam trip consentiranno ai partecipanti (tour operator, ma anche giornalisti internazionali) di scoprire El Salvador e alcuni degli altri Paesi membri del Cata.

La manifestazione offre l’opportunità di conoscere a fondo destinazioni che – stando alle analisi di Wttc e ForwardKeys – saranno tra le mete del che accoglieranno il maggior numero di visitatori internazionali nella prima metà del 2024, superando lo storico record nello stesso periodo del 2019.

Nell’ordine, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras e Costa Rica, insieme a Messico e Colombia, guideranno la crescita. Secondo le previsioni, i flussi turistici verso queste destinazioni dovrebbero provenire principalmente da Stati Uniti, Canada, Messico, Spagna e Germania, con soggiorni medi tra le 4 e le 13 notti.

Nel dettaglio, alcune novità e dati che riguardano l’offerta turistica dei Paesi.

GUATEMALA

Il Guatemala ha di recente aderito alla rete mondiale delle destinazioni del turismo religioso. Il Paese ha molte ricorrenze e riti religiosi che possono coinvolgere il turista, come la Settimana Santa che con le sue numerose processioni attira migliaia di persone ed è stata dichiarata Patrimonio Culturale della nazione nel 2008 e Patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco nel 2022. Nel 2023, soltanto durante il periodo della Settimana Santa, sono stati 2.971.889 i turisti nazionali e 134.291 quelli internazionali che hanno visitato il Paese e ammirato i variopinti tappeti realizzati con petali di fiori (le famose alfombras, tipiche del periodo pasquale) che ricoprono le strade delle città guatemalteche.

Secondo il direttore generale di Inguat (Istituto Guatemalteco del Turismo), Harris Whitbeck, l’opportunità offerta dal turismo religioso gioca un ruolo fondamentale nella promozione e conservazione del patrimonio culturale e spirituale del Guatemala e far parte della rete mondiale delle destinazioni del Turismo Religioso consente alla destinazione di diversificare e ampliare l’offerta turistica. Da i dati pubblicati da Inguat nel 2023 ben 2.649.967 turisti hanno visitato il Paese, pari a un aumento del 44% rispetto al 2022.

NICARAGUA

In base al rapporto della Banca Centrale del Nicaragua sulle entrate turistiche nel 2023, l’ingresso di oltre un milione e 202mila visitatori ha generato un apporto di 739,2 milioni di dollari per il sistema turistico del Paese. Nel 2022 il Nicaragua ha ospitato 932,7mila persone, con 595,6 milioni di dollari di introiti, mentre nel 2023 gli arrivi e gli introiti sono cresciuti rispettivamente del 28,9% e del 24,1%. Incrementate anche la spesa media pro capite, pari a 43,3 dollari e la permanenza media di 10,6 giorni per persona. I visitatori sono arrivati dal Nordamerica, dal Centroamerica e dall’Europa.

HONDURAS

Il Paese si prepara al rinnovamento e l’ampliamento dell’aeroporto internazionale Juan Manuel Gálvez, a Roatán, la principale delle isole della Bahía, con un investimento di oltre 15 milioni di dollari per consentire allo scalo di aumentare la capacità passeggeri e aeromobili, migliorando l’attrattiva turistica dell’isola.

EL SALVADOR

Nel 2023 El Salvador si è classificato al quarto posto tra i Paesi che hanno avuto il maggior incremento turistico rispetto al 2019, subito dopo Qatar, Arabia Saudita e Albania.

Nel 2023, sono stati registrati 3,4 milioni di visitatori raggiungendo il record storico negli arrivi turistici, con un aumento del 30% rispetto al 2022. Il ministro del Turismo, Morena Valdez, ha sottolineato che «Questi 3,4 milioni di visitatori hanno apportato al Paese 3,7 miliardi di dollari di introiti in valuta estera, rendendo il turismo uno dei pilastri fondamentali dell’economia. Ora puntiamo a fornire servizi sempre più di qualità, consolidando i rapporti tra privato e pubblico e ricercando l’eccellenza nella fornitura di servizi turistici».

PANAMA

Grande attrattiva per i turisti è il Carnevale che ha registrato un aumento impressionante del 73% di presenze e quest’anno ha accolto un totale di 98.850 turisti durante il suo periodo di svolgimento, il 12 e 13 febbraio.

BELIZE

Copa Airlines ha potenziato i voli da Città di Panama per Belize City. A partire da giugno, i voli opereranno tutto l’anno ogni lunedì e venerdì, a bordo di un Boeing 737-700. Grazie al comodo operativo voli, le due destinazioni diventano ancora più vicine, offrendo la possibilità per i t.o. di proporre sempre di più il Centroamerica come multidestinazione.

Sempre riguardo al capitolo voli, Iberia ha annunciato un aumento importante della sua offerta di voli verso l’America Latina e i Caraibi per la stagione estiva 2024. La compagnia aerea spagnola opererà fino a 328 voli settimanali, dal 25 marzo e fino al 28 ottobre 2024. L’aumento dei voli Iberia aprirà anche le porte a nuove mete.

Per Guatemala ed El Salvador sono garantiti sette voli settimanali mentre Santo Domingo continuerà a essere collegata quotidianamente da Madrid, rafforzando il ponte aereo tra la Spagna e il cuore dei Caraibi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Cata