China Airlines fa l’upgrade alla sua premium economy

China Airlines ha annunciato l’upgrade della propria premium economy class, nell’ambito di un più ampio programma di miglioramento dei servizi al passeggero. Gli interventi riguardano l’intera esperienza di viaggio, dal check-in ai servizi a bordo, fino al catering e ai processi di servizio.

Anche i servizi a terra sono stati ottimizzati, con check-in prioritario e imbarco dedicato per i passeggeri premium economy. Sui velivoli Boeing 777 e Airbus A350 è inoltre disponibile il servizio wifi gratuito con navigazione web e messaggistica.

Il percorso di miglioramento continuo di China Airlines è stato riconosciuto a livello internazionale. Nel 2025, un sondaggio tra i lettori di Pax International ha assegnato alla compagnia i premi Best Business Class Amenity Asia e Best Premium Economy Class Amenity. Onboard Hospitality ha inoltre premiato China Airlines per la Best Onboard Special Meal or Product, mentre nel corso del 2026 verrà introdotto un nuovo amenity kit.

La compagnia ha infine ottenuto per il nono anno consecutivo il riconoscimento di Five Star Global Airline da parte di Apex (Airline Passenger Experience Association), aggiudicandosi anche i premi Best in Food and Beverage, Best in wi-fi e Best Cabin Service 2026.