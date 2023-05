Cicloturismo e siti Unesco: il Veneto si promuove in Germania e Austria

Scatta il progetto “Alto Adriatico” per promuovere il Veneto in Germania e Austria. Lo ha annunciato l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner, presentando la campagna “Veneto the Land of Venice”, programmata per tutto il 2023 e che ha ottenuto il patrocinio di Enit e prevede il coinvolgimento di Venicepromex, agenzia per l’internazionalizzazione del Veneto, e di Itkam, Camera di Commercio Italiana per la Germania.

«Il Veneto, da sempre meta turistica scelta da tedeschi e austriaci – sottolinea Caner – lancia una campagna di promozione per fidelizzare questi mercati e promuovere la regione non solo come destinazione balneare, ma anche come meta per il cicloturismo, per il turismo lacustre, montano e culturale. Il piano intende incentivare i flussi turistici nell’entroterra, promuove la ricchezza e la varietà dell’offerta territoriale, dando rilievo anche all’offerta enogastronomica e ai patrimoni Unesco, come le Ville Palladiane. Vogliamo far conoscere le bellezze e la varietà dell’offerta turistica regionale, in ottica di promozione integrata dell’intero Alto Adriatico».

Caner ha poi illustrato cifre significative che riguardano la regione. «Se il Veneto è la prima regione turistica d’Italia con 18 miliardi di fatturato e oltre 70 milioni di presenze è anche grazie al mercato di lingua tedesca. Nel 2022 i turisti tedeschi che hanno pernottato nella nostra regione sono stati 18,1 milioni, +53% rispetto al 2021, e in confronto al periodo pre pandemia c’è stato un aumento di presenze sia di tedeschi, +8,4, che di austriaci, +6,7%. Campeggi e agriturismi hanno raggiunto valori superiori rispetto al 2019».

Il progetto di comunicazione prevede l’impiego di quattro canali di comunicazione: