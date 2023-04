Cina, compagnie aeree ancora “appesantite”. Ma la rimonta si avvicina

Qualcuno, a livello globale, lo aveva immaginato già a maggio scorso, quando il panorama non era così limpido. Come per esempio il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Frank Del Rio: «Guardando al nostro advanced booking, il 2023 potrebbe essere l’anno migliore nella storia dell’industria delle #crociere », aveva dichiarato. Altri si pronunciavano con più cautela sui numeri. Ma, per la serie “The best is yet to come”, oggi tutto porta a pensare che sarà proprio il 2023 l’anno migliore di sempre per il settoreDi Claudia Ceci