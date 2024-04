Cina, la pentola d’oro delle grandi navi

Il grande ritorno delle crociere in Cina è già avviato. Dopo la pandemia, gli anni di chiusura e la ripresa limitata delle operazioni, il 2024 è l’anno della riscossa, con la ricomparsa dei brand internazionali nel Paese. E non solo.

Ma partiamo da qui: promesse mantenute, annunci rispettati, e così i big del settore tornano a presidiare i porti del Paese del Dragone. A cominciare da marzo, mese in cui c’è stata la prima toccata cinese di Zuiderdam, nave da crociera di Holland America Line (uno dei brand di Carnival Corp.) nella città portuale di Dalian, nel nord-est della Cina. La nave è salpata però dal Giappone.

Per quanto riguarda invece le crociere in partenza proprio dalla Cina, Msc Crociere ha dato il via alle operazioni internazionali con Msc Bellissima a marzo da Shanghai. La nave avrà come homeport Shanghai, Keelung e Shenzhen per tutta l’estate 2024, con itinerari di durata variabile e tappe in Corea e Giappone. Il programma prosegue nella stagione invernale con Msc Splendida che salperà da Shenzhen e Xiamen da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, mentre Msc Bellissima tornerà a Shanghai a gennaio 2025. Sono quindi due le navi che scaleranno i quattro porti principali nel primo anno di ritorno nella regione.

«È un mercato che continua a rivestire un ruolo strategico – commenta il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato – Abbiamo rispettato il nostro impegno nel portare nella regione una moderna ammiraglia e siamo pronti a investire ancora in Cina contribuendo al sostegno dell’economia locale. Vogliamo promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’industria delle crociere nella regione, promuovere l’industria del turismo culturale e i relativi mercati».

E, sempre a marzo, un altro big occidentale – Royal Caribbean – ha annunciato il suo nuovo piano di implementazione degli itinerari in Cina: due navi da crociera saranno schierate nei porti di Shanghai, Tianjin e Hong Kong. Si parte ad aprile con Spectrum of the Seas a Shanghai.

Non c’è solo il ritorno delle compagnie internazionali nei piani della Cina. A gennaio ha debuttato infatti la prima grande nave da crociera costruita in loco: si chiama Adora Magic City, della compagnia Adora Cruises.

La nave da 135.000 tonnellate di stazza lorda può ospitare fino a 5.246 passeggeri ed è la prima di due grandi unità in costruzione nei cantieri della Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Corp. La seconda sarà ancora più grande: 142.000 tonnellate di stazza lorda. La compagnia Adora Cruises era precedentemente nota come Cssc Carnival Cruise Shipping Limited, nata dalla joint venture tra China Shipbuilding Corp. e Carnival Corp.

La Cina punta a crescere anche in termini di posizionamento del brand: a riprova di ciò, sei compagnie di crociera cinesi hanno firmato nei mesi scorsi un accordo di cooperazione tra azionisti per unirsi sotto un unico cappello e formare la nuova holding Huaxia International Cruises. Tra gli azionisti del nuovo marchio c’è China Merchants Shekou, che attualmente gestisce l’exViking Sun come parte di una joint venture con Viking Cruises. Le altre società sono China Tourism Group, China Ocean Shipping Group, Jinjiang International Group, ShanghaiWusongkou Cultural Tourism Investment Group e Shanghai Jiushi Group.

La nascita di Huaxia International Cruises è una mossa a sorpresa con l’obiettivo di avere un gruppo leader e rientrare con maggior peso nel settore crocieristico. Le operazioni della holding saranno orientate sia al mercato domestico che a quello internazionale. Homeport principale dovrebbe essere Shanghai BaoshanWusong, per poi ampliare la rete collaborando con i porti di Hainan, Shenzhen e altri scali cinesi.