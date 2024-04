Cina, viaggi d’affari: pagamenti degli hotel semplificati con Cwt-AirPlus

Procedure contabili semplificate nel corporate da parte di Cwt, che dopo l’ingresso in Amex Gbt, comunica l’introduzione di una nuova soluzione di pagamento centralizzato end-to-end per le prenotazioni alberghiere in Cina. La soluzione è stata sviluppata in collaborazione con lo specialista dei pagamenti aziendali AirPlus.

Il nuovo tool funziona sia per le prenotazioni self service, effettuate utilizzando le app web e mobili myCwt, sia per le prenotazioni assistite da un consulente di viaggio. Copre inoltre tutti i tipi di contenuti alberghieri, comprese le tariffe business Cwt e le tariffe negoziate dai clienti, oltre ai contenuti non gds provenienti tramite aggregatori e le connessioni Api dirette di Cwt con gli hotel.

In pratica quando un viaggiatore prenota un hotel, le informazioni di pagamento della sua azienda vengono acquisite al momento della prenotazione per coprire la tariffa della camera e il deposito. Il viaggiatore non ha bisogno di fornire una carta di credito al momento del check in, né di effettuare alcun pagamento al momento del check out o tenere traccia delle fatture del proprio soggiorno per essere rimborsato dalla propria azienda. L’azienda riceverà un estratto conto mensile consolidato per tutte le prenotazioni dei viaggiatori, con un’unica fattura dettagliata che facilita il rimborso dell’Iva e la gestione delle spese.

«Questa nuova soluzione risolverà diversi importanti punti critici per i nostri clienti – ha affermato Albert Zhong, direttore generale Cina di Cwt – In considerazione del fatto che l’adozione delle carte di credito aziendali e delle carte virtuali in Cina è relativamente bassa rispetto a molti altri mercati in tutto il mondo. I viaggiatori d’affari qui di solito pagano prima le spese di viaggio di tasca propria, quindi inviano le fatture fiscali per tutte queste spese per ottenere il rimborso. Una soluzione di pagamento centralizzata non solo crea un’esperienza molto migliore per i viaggiatori, ma può anche aiutare le aziende a ottenere un maggiore controllo sulla propria spesa, aumentare la conformità alle policy, migliorare i tassi di attaccamento degli hotel, ridurre il rischio di transazioni fraudolente e semplificare la riconciliazione delle fatture».