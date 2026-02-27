Cinecittà World assume: 200 lavoratori cercasi

Cinecittà World si prepara all’apertura stagionale di sabato 21 marzo e cerca oltre 200 nuove figure professionali.

L’appuntamento è a Roma per il 28 marzo con il Job Talent Day, la giornata dedicata alla selezione del personale.

L’iniziativa è rivolta anche a chi è alla ricerca di un primo impiego. Le posizioni aperte riguardano diversi ambiti: addetti alla ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, banchisti, cassieri, baristi, lavapiatti, camerieri e magazzinieri), operatori per le 40 attrazioni e diverse figure per il cast artistico impegnato nei sei spettacoli live al giorno (attori, attrici, cantanti, ballerini e animatori per l’Horror House).

Si ricercano inoltre bagnini con brevetto per il parco acquatico Aqua World, addetti alle pulizie, addetti alle vendite, steward per parcheggi, tornelli e sicurezza, tutor per i percorsi didattici, tecnici Avl (audio, video e luci),addetti alla biglietteria e addetti alla manutenzione. E ancora, guide botaniche per Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma che riaprirà in occasione del lungo weekend di Pasqua.

Requisiti richiesti? Entusiasmo, energia, spirito di squadra e disponibilità a lavorare anche nei weekend e nei giorni festivi sono i requisiti fondamentali per far parte della squadra. Cinecittà World offre un ambiente dinamico e formativo, a contatto con oltre 500mila ospiti l’anno, dove anche chi è alla prima esperienza lavorativa può acquisire e sviluppare competenze trasversali qualificanti.

Per partecipare al Job Talent Day è necessario inviare la propria candidatura, entro il 22 marzo, nella sezione “Lavora con noi” sul sito del Parco.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Cinecittà World