Cinecittà World, si riparte: stagione 2023 al via

Si riaccendono i riflettori su Cinecittà World. Sabato 18 marzo è partita la nuova stagione del Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma, presentata giovedì scorso in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, alla presenza dell’assessore Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, del presidente di Cinecittà World Antonio Abete e dell’Ad di Cinecittà World Stefano Cigarini. In primo piano le novità e il piano di sviluppo 2023-2030, che porterà da uno a tre parchi.

Diventato con oltre mezzo milione di visitatori il primo parco del centro Italia, il quarto nel Paese, con un +400% nell’ultimo quinquennio, Cinecittà World si presenta al pubblico con quattro novità, oltre alle 40 attrazioni, sette aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, sei spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario.

Venerdì 24 marzo, a fianco di Cinecittà World, apre Roma World, il Parco a tema dedicato all’Antica Roma che permette di vivere una giornata da antico romano con tante attività da godersi in mezzo alla natura. E il primo giugno debutterà Rome On Fire, spettacolare show serale nella maestosa cornice nel set di Ben Hur. E non solo, come annuncia Cigarini: «Dal 2 giugno, con l’apertura dell’area acquatica Aqua World il divertimento raddoppia: inaugureremo Vortex e Boomerang, due nuovi spettacolari scivoli di ultima generazione, mentre prosegue il nostro piano di sviluppo che ci porterà in questi anni da uno a tre parchi tematici».

Da maggio, inoltre, sorgerà il Palastudio, un nuovo teatro di oltre 2.100 mq progettato per eventi, spettacoli e concerti. Nuovo anche lo spettacolo Scuola di Polizia, lo Stunt Show Live.

La stagione sarà impreziosita da grandi produzioni cinematografiche e televisive, da showcase e masterclass come quella di Alex Britti il 7 maggio, da eventi come Stelle di Fuoco, campionato italiano di fuochi d’artificio, 7-16 Luglio, dai grandi concerti estivi, dalla settima edizione di Viva l’Italia. Poi Ottobre – Il mese di Halloween, la magia del Natale a Cinecittà World, e la grande festa di Capodanno.

Rinnovato anche il sodalizio tra cultura e divertimento: grazie alla collaborazione tra Cinecittà World e Campidoglio, tutti i possessori di un biglietto d’accesso ai Musei Capitolini possono usufruire di un ingresso gratuito a Roma World. «Chi sceglie di visitare Roma deve sapere che troverà un’offerta sempre più ricca e pianificata – osserva Onorato – cultura e divertimento possono viaggiare insieme e l’una supportare l’altra, in una collaborazione che punti a incrementare la proposta turistica e allo stesso tempo offra occasioni di svago ai visitatori e ai romani stessi».