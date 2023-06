Cipro tappa d’eccezione per le adv della Boscolo Social Academy

La Boscolo Social Academy ha fatto tappa a Cipro per un appuntamento rivolto alle agenzie di viaggi che hanno avuto l’opportunità di seguire il nuovo percorso di formazione organizzato da Boscolo Tours in una location d’eccellenza.

Il focus dell’evento è stato quello di fornire una formazione sul campo su come promuovere una destinazione tramite i social, da Facebook a Instagram, pubblicando contenuti autentici realizzati in prima persona.

Le agenzie partecipanti hanno inoltre potuto visitare diversi angoli dell’isola di Cipro, conoscere la sua ricca storia, le sue molteplici influenze culturali, ammirare i suoi affascinanti paesaggi e scoprire i viaggi di gruppo proposti da Boscolo Tours.

Sono stati presenti all’appuntamento diversi membri dello staff di Boscolo Tours, tra cui il direttore commerciale Salvatore Sicuso, che ha così commentato questa tappa in trasferta dell’Academy del t.o: «È stata una grande opportunità per condividere insieme le strategie di promozione del mondo dei viaggi tramite i social. Le agenzie hanno potuto produrre contenuti direttamente sul campo per spingere questa destinazione, postandoli poi sui propri profili. Nel mondo dei social è l’autenticità a fare la differenza».

La Boscolo Social Academy è un percorso di formazione interattivo partito a inizio 2023 per far incontrare il mondo dei social con quello delle agenzie di viaggi. Fino ad ora sono state coinvolte oltre 1500 agenzie, e sono stati organizzati tre eventi a Milano, Firenze e Napoli.